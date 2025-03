Comenta Compartir

Como profesora de Secundaria en un instituto público desde hace más de 30 años, me pregunto los recursos económicos que seguiremos desperdiciando y tirando por ... los sumideros de lo público, en nuestras clases intentando nadar contra la corriente de lo que puedo llamar «barriobajerismo» imperante que parece estar de moda en los medios públicos, los que se supone que pagamos todos y que por lo tanto deberían ser para todos, para desarrollar nuestra cultura, amén de nuestro tiempo de descanso y entretenimiento. Lo soez supera niveles absolutamente increíbles. Los dos programas que parecen tener un 'share' más que razonable son una muestra de ese sinsentido: 'La revuelta' y 'Al cielo con ella', presumen de modernidad y juventud cuando yo solo veo comentarios que muestran híper sexualización, normalización del uso de drogas, a gritos, con palabras malsonantes y sus consabidos pitidos para que la audiencia no las escuche y comportamientos de mal gusto como ponerse a oler ropa íntima para hacer la gracia. Lo escatológico también parece que está de moda. De momento, no he encontrado entre mis compañeros y amigos ni una sola persona que haya podido soportar ni 10 minutos de estos programas. Me da rabia y tristeza de que nos tomen por estúpidos.

