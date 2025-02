Tiempo de teatro

Comenta Compartir

Llega el tiempo de otoño resbalándose en el calendario sin murmullo. La labor se apodera de los campos, lenta, reflexiva, lejos de la algarabía del ... estío con sus brillos. Los nuevos paisajes aparecen. Los bosques exuberantes, van mostrándose, inclementes, tornando el verde en tonos ocres, brunos, rojizos, amarillentos. Es, así mismo, el momento del comienzo del curso con sus ilusiones concebidas, del despertar de las noches nuevas, del arte escondido, del sentimiento dormitado, exposiciones, conciertos, conferencias y... el teatro. Me descubro expectante ante tanto proyecto admirable. Casi un año atrás, me encontraba inmersa en el estreno emocionante, junto con nuestra compañía Thalía Teatro Badajoz entre las bambalinas del alma y la esencia de la palabra, subiendo a la escena del Teatro López de Ayala, el libreto basado en la obra homónima 'Tenorio, sombra y luz', estudio literario y de dramaturgia sobre el mito de don Juan. Doble objetivo en nuestro haber: el de mostrar nuestro trabajo en la escena y el de reivindicar para Badajoz la tradición arraigada en tiempos pasados de representar cada año, en estos días cercanos a difuntos 'Don Juan Tenorio'. Continúa siéndolo en numerosos escenarios de España y de Hispanoamérica. Por ello, deseo expresar desde este foro notable, que descubro complacida, cómo en el último día de octubre, de la mano de De Amarillo Producciones, en versión de Miguel Murillo, lograremos admirar de nuevo esta universal obra de nuestra literatura sobre las tablas del Teatro López de Ayala de Badajoz. No es «nuestro Tenorio», valga la humorada, pero es sin duda, el que nos sumergirá en la magia del arte escénico en esta ocasión. Vaya desde aquí mi reconocimiento y felicitación. ¡Viva el teatro!

Cartas a la directora