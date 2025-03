Iguales, es de justicia

La igualdad entre mujeres y hombres no es un ejercicio de bonhomía ni de solidaridad. Es el deber conjunto de una sociedad madura y democrática ... que aspira a mayores cotas de libertad y de progreso. Pero, sobre todo y ante todo, es una obligación de los poderes públicos y de los legítimos representantes de la ciudadanía.

Por ello, nadie debería abstenerse de la responsabilidad de defender la igualdad. Y nadie debería, insisto, en una sociedad madura y libre, tener la tentación de hacer un uso particular, sesgado o interesado de un movimiento renovador como el feminismo, y de un reto conjunto como es la igualdad entre mujeres y hombres.

Pero dados los últimos acontecimientos, en los que se ha escenificado una fractura sin excusa ni precedente que ha robado protagonismo a la propia causa en la víspera del 8 de marzo, se precisa un cambio de actitud. Hago una llamada a la sensatez. Reclamo una señal de seriedad y de respeto que calme el bochorno que muchas mujeres han sentido al ver cómo partidos que se autodenominaban feministas han volado en mil pedazos los puentes por la igualdad.

Lamento que esa izquierda que tantas lecciones de buen feminismo nos ha querido impartir haya preferido el ruido y la bruma a la firma conjunta de un manifiesto sin colores ni reproches por el Día Internacional de las Mujeres. Lamento que hoy uno de los mayores enemigos del feminismo sea la politización y la instrumentalización de una causa que se pone sin rubor al servicio de partidos y no de la vida de las mujeres.

Tras el espectáculo de inmadurez institucional al que hemos asistido, con el PSOE instalado en la confrontación, queda claro que hay formaciones obsesionadas con ser un muro en lugar de ejercer una oposición responsable. Continúan su huida hacia adelante cuando deberían estar dando explicaciones por haber protegido y vitoreado a líderes acosadores, abusadores y clientes habituales de la prostitución.

Esa antipolítica es la constatación de que sigue existiendo un arraigado y venenoso sentimiento paternalista del feminismo. Ahí sigue, irradiando división, incluso dentro de los partidos que siempre han mirado al resto por encima del hombro. Censurando, cancelando o calificando cualquier posición que no fuera la suya. Cuánto daño sigue haciendo esa alcurnia feminista, ese linaje de las elegidas y elegidos para heredar el monopolio de la verdad.

La igualdad y el feminismo no pertenecen a nadie. Porque hay muchas esperanzas y muchas vidas. Porque esto no va de enrolarse en la facción más radical de un ejército excluyente. Ni de señalar a quien no piensa igual. Lo primordial para avanzar en igualdad es aparcar matices y colores, y sumarse a una lucha colectiva. Que es mía, que es tuya y que es de todas. Quiero mujeres y hombres trabajando por una tierra más justa e igualitaria, no un club de pureza feminista que calla y otorga cuando en sus filas hay depredadores disfrazados de aliados.

Los hechos se imponen por la fuerza de la razón. Desde la Junta vamos a seguir trabajando por la igualdad real. Hoy en Extremadura hay más mujeres libres trabajando. Hay más recursos para la conciliación y para facilitar la crianza compartida. Hoy hay, por primera vez, un protocolo contra el acoso en la Junta de Extremadura. Hoy hay, también por primera vez, una red de centros de crisis para atender, las 24 horas y todos los días del año, a las mujeres víctimas de violencia machista.

Somos iguales, y es de justicia. No permitamos que nadie hable por nosotras ni ponga sus manos en nuestro futuro. Llamo desde estas líneas a celebrar este 8 de marzo con el mejor afán constructivo, recordando que los retos y las injusticias siguen ahí. Que solo juntos podremos construir una sociedad en la que jamás se vuelva a excluir, relegar, hostigar o agredir a una persona sólo por ser mujer.