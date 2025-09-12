Los pavos de Castelar

Comenta Compartir

Todas las mañanas, salgo con mi pequeño perrito a pasear, y la mayoría de los días lo hacemos por el agradable parque de Castelar, temprano, ... en las mañanas es una delicia adentrarse en su frondosa vegetación de árboles, flores y plantas, sus pavos reales y sus pequeños pavitos. Ese es el motivo de que me dirija, a quien corresponda, para rogarles , que a la mayor brevedad posible pusieran un cartel como aviso de que cruzan la carrretera por la puerta que hay frente a la comisaría de la Policía, así los coches y demás vehículos bajarían la velocidad para salvaguardar la vida de estas aves o de cualquier animal. Es lo menos que podemos hacer por ellos, que tanto y tan desinteresadamente hacen por nosotros .

Cartas al director