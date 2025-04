Seis contenedores en mi fachada

Comenta Compartir

Llevo varios años sufriendo la ubicación de seis contenedores en la fachada de mi vivienda en Campanario, empezó con uno y ya van 6... Me ... he dirigido en varias ocasiones al alcalde y a la concejala de Sanidad de Campanario sin recibir respuesta por parte del consistorio, solo a nivel personal de parte del alcalde me dice que no los quita de mi fachada porque no es mi vivienda habitual, que es cierto, ya que yo trabajo fuera de Campanario, pero en ella paso largas temporadas porque es el pueblo de mi marido y acudimos asiduamente. Promedio sí me contestó y me dijo que la ubicación de los contenedores es cosa del ayuntamiento...

Yo he solicitado otra ubicación en una nueva calle en la que no molestan a nadie, ya que no hay viviendas principales y no molesta a ningún vecino porque son las traseras y corralones.

Cartas al director