Lola Naranjo se jubila

Comenta Compartir

Se jubila Lola Naranjo, gran profesional, con su música como especialidad, y gran compañera. Hace un año se celebró el cincuenta aniversario de la creación ... del Colegio Santa Engracia de Badajoz. Allí estuvimos en la celebración muchos maestros, de diferentes tiempos, que habíamos desarrollado nuestra labor en dicho centro, y también, como no, estaba Lola, por su amor al centro, como todos los que estábamos, pero ella sin alardear del gran trabajo que tuvo que gestionar, dada su humildad. En las distintas intervenciones que hubo, oí varias veces que una de las actividades que se impartía era el Programa MUS-E y que Santa Engracia había sido pionera en toda Extremadura en implantarlo. Yenudi Menuhin, creó una Fundación para enseñar valores a los niños a través de las artes, mejorando el trato entre los compañeros y fomentando la tolerancia. Ese es el Programa MUS-E. En 1995, José Antonio Hernández, jefe de estudios entonces, con la gran capacidad de organización y vista de futuro que le caracteriza, solicitó dicho programa para el centro. Fue concedido y al año siguiente, ya con equipo directivo nuevo, Lola se puso al frente de él como especialista de música. Todo era nuevo, no había referentes en toda Extremadura, solo las premisas que enviaba la Fundación y no muy explícitas. Se empezó a impartir a los cursos más bajos, y Lola Naranjo, junto con Joaquín Salgado y Manolo Pérez, tutores de primero, empezaron a programar actividades globalizadas para impartir tanto en las tutorías como en los talleres artísticos de música, danza, teatro... ¡arduo trabajo el suyo! Viajes a Madrid, Magalia, donde la Fundación reunía a los colegios de España en los que se desarrollaba el programa y se intercambiaban ideas y se alentaban unos a otros pues la tarea, como todo lo nuevo, era difícil. Todo un desempeño que solo Lola con ese arte y ritmo que emana de su cuerpo, y su tesón y disciplina lo hicieron posible. Pioneros sí, gracias a José Antonio y a Lola. Ese gran trabajo inicial, desconocido hasta entonces y que luego sirvió de base para otros centros, creo que no fue lo suficiente reconocido. Yo, como jefe de estudios que fui suya, sí sé de lo que trabajó y de su empeño. Lola, gracias por haber sido mi compañera, por esas clases magistrales y divertidas que impartías, por tu eterna sonrisa y... solo desearte que esta nueva etapa de tu vida que comienzas, esté llena de felicidad junto a tu bonita familia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora