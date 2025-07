Quiero mi plaza

Comenta Compartir

Error tras error, se han ido solucionando –más bien tapando– descolchones que iban surgiendo a lo largo de todo el arduo proceso selectivo de estabilización ... de la Junta de Extremadura. Por fin terminamos con la elección de las últimas categorías ILSE, TEIS y ATES. Lo que debía ser el día más feliz para algún@s se ha convertido en pesadilla para todo el verano. Cuál es nuestra sorpresa que tras la elección de plaza con códigos previamente ofertada por la Junta no son reales pues al ponernos en contacto con el centro (como ellos nos indican previo al acto) nos informan de que ese centro ya no tiene necesidad de recurso. Sabemos que somos recurso de zona, pero señores si la Junta insta a los centros rellenar papeleo y remitirles informes con la necesidad o no de nuestra labor en dicho centro y ustedes ya lo saben en tiempo y forma al ofrecernos dichas plazas, ¿ por qué no se actualizó ese listado para que fuera real el día de elección ? Señores estoy eligiendo mi plaza y destino donde voy a trabajar el resto de mi vida laboral. Si tengo que desplazarme de mi lugar de residencia elegiré preferencias acorde a mi situación personal y familiar. Me alegra que ustedes tengan unas gratas vacaciones. Mis compañeros y yo esperaremos ansiosos hasta primeros de septiembre a conocer la reubicación que ustedes decidan darnos. Nos engañaron dejándonos hasta fin de curso alegando que lo hacían por el bien de los menores a quienes asistíamos (más bien para ganar tiempo en el proceso y justificar su incumplimiento en cuanto a tiempos se refiere),una mentira más. Si realmente les preocuparan los menores con necesidades educativas especiales, habrían hecho el proceso bien, que tiempo han tenido.

Temas

Cartas al director