Agradecimiento

El día 17 de enero de 2024, a las 11.30 horas, fallecía nuestro querido padre para nosotros y José Antonio para todos los demás, ... que estuvieron cuidándolo como se merecía y más. Hablamos de muchas personas, desde Afaex, el centro dedía, en el que estuvo tres años debido a su enfermedad de Alzheimer hasta los dos meses que estuvo en la residencia de Nuestra Señora de la Soledad. Mención muy especial a un 'ángel' de esta residencia, sor Lidia, no hemos conocido nunca una persona tan especial desde el momento en que nuestro padre ingresó en esta residencia. Es alegre, trabajadora, cariñosa, cercana, risueña, humana... no tenemos palabras para agradecer todo lo que nos ha dado. No solo ella, todo el personal de su ala en conjunto. Chapó por todos ellos, eso es trabajar con amor y dedicación plena al cuidado de los que más lo necesitan. Nuestro padre empeoró de su enfermedad un sábado y desde ese momento no permitieron que sufriera nada, gracias a sor Lidia, el médico de la residencia, Romualdo, cercano y cariñoso, y el equipo de paliativos formado por el médico Miguel y Montaña, la enfermera, a los cuales agradecemos su explicación sobre cómo sería el final de nuestro padre, que, aunque fue duro, nos lo hicieron más llevadero. Nuestro padre se ha ido sin sufrir, dormido, y eso lo han hecho posible todos ellos, así nosotros hemos podido estar con él hasta su último suspiro de vida. Gracias de nuevo a sor Lidia y también a la madre superiora, no nos ha faltado de nada, nos han tratado como si estuviéramos en nuestra casa en todo momento, y así nos hemos sentido arropados en este duro trance. No queremos dejar de nombrar a los cuidadores y voluntarios: María, Miguel, Noelia, Cristina, Eva, Baldo... todos maravillosos. Y también a los cuidadores de su centro de día: Eva, Cristina, Vanesa, Ana, Carmen, Marta... José Antonio ha sido feliz, pese a su enfermedad, gracias a ellos, se lo han hecho fácil a él y a nosotros durante todo este proceso. Gracias a todos siempre, estaréis en nuestros corazones.

Cartas a la directora