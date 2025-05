Agradecimiento

Comenta Compartir

El domingo 11 de junio falleció nuestro hermano Joaquín, tras 4 años de lucha por una enfermedad irreversible. Ingresó el día 4 de este mes ... en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, a través del Servicio de Urgencias, donde el trato hacia él fue ejemplar. Tras un breve paso por Medicina interna, fue traslado a la Unidad de Cuidados Paliativos, a la que pertenecía desde hacía 15 días. Mis hermanos y yo no tenemos palabras que expresen nuestra gratitud a todos los profesionales de este hospital, fundamentalmente, hacia los profesionales de Cuidados Paliativos. Merece una mención especial el doctor Rafael Mota, quien ha permanecido a nuestro lado hasta el último momento. Del mismo modo, Manolo García, supervisor de la Unidad, quien prestó todas las atenciones habidas tanto a nuestro hermano como a nosotros y demás familiares a través de su equipo, auxiliares, enfermeros, limpiadores... todos han sido maravillosos e imprescindibles. Entre ellos, ocupan también un lugar muy especial Raquel y Rosa, quienes particularmente me han dado mucho estos días. No deseábamos dejar pasar esta oportunidad y escribir estas breves líneas como reconocimiento a vuestra labor, y a pesar de nuestra lamentable pérdida, agradeceros tanta dedicación. Mil gracias a todos, de todo corazón.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director