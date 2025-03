Tal día como hoy, hace un año, la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz recibió el mayor galardón autonómico que se ... nos podía otorgar: la Medalla de Extremadura. En este año, las cosas se han ido asentando y seguimos recordando ese acontecimiento de una forma muy especial. Para mí supuso un reto, ya que junto con ADMO y padres y familiares de nuestros niños, nos pusimos manos a la obra para intentar hacerlo posible. Afortunadamente, el esfuerzo empleado dio su fruto y es algo que va a permanecer por siempre en nuestra memoria. Tal y como hice en su día, no quiero dejar pasar la oportunidad de volver a agradecer a todas las autoridades, instituciones y asociaciones que colaboraron en esta particular cruzada. Todo sumó y para bien. Al equipo que conforma toda la Unidad de Oncohematología Pediátrica, por su abrazo cálido y la acogida a cada una de las personas que por desgracia se ven en la necesidad de pasar por allí.

Desgraciadamente ya no me encuentro en activo, al poco tiempo de esta consecución me jubilé, pero me sigue llenando de ilusión y satisfacción que todo sucediera así. Haberme podido jubilar con este buen sabor de boca, por lo conseguido, por nuestros niños y por sus familias. Tanto los que están, como los que por desgracia no. Esta medalla es la estrella de todos ellos, que está y siempre permanecerá entre nosotros. En nuestros corazones. Por eso, se instaló en el centro de la unidad, en un lugar visible a todos y donde cada día la miramos y rememoramos todo con muchísimo cariño.

Quiero despedirme haciendo una petición muy necesaria a todas aquellas personas de hasta 40 años para que se conviertan en donantes de médula. Es un paso muy sencillo pero que puede salvar la vida de muchas personas, tanto adultos como niños. Es importantísimo y fundamental crear un poco de conciencia solidaria puesto que familias enteras luchan por conseguir personas compatibles. ¿Y si eres tú? Un millón de gracias a todos.