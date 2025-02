Prevenir el ictus

Comenta Compartir

Hasta hace apenas dos años, no me había fijado en que el día 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que constituye la primera causa de muerte en mujeres en España. Y si lo sé, es porque yo he sido ... una de esas mujeres que ha sobrevivido –y sin secuelas– a esta enfermedad, que entendía ligada a personas mayores, fuera de mi alcance y de mis preocupaciones. Por eso, aprovechando esta efeméride clínica, y sobre todo, la segunda oportunidad que ha brindado la vida, quiero subrayar la importancia de prevenirlo, y de y en caso de que se produzca, de identificarlo y actuar correctamente. Y como la gratitud es la memoria del corazón, aprovecho para subrayar el excelente trato profesional que me brindó la Unidad del Ictus del Complejo Hospitalario de Cáceres en esa oscura semana que me revolucionó la vida. Como paciente extremeña, es un privilegio y un orgullo contar en nuestra tierra con profesionales de su talla médica y humana. Y hoy más que nunca, tenemos que decirlo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora