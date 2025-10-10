Incomprensible

Comenta Compartir

Ayer leía en un diario asturiano que el Principado tiene en la actualidad 365 días de demora en las valoraciones de las discapacidad, comentando en ... dicho artículo que es una de las comunidades que más tarda en llamar a las personas solicitantes de la valoración de su discapacidad. Para dolor de los extremeños y gran indignación, en Cáceres el tribunal de valoración de la discapacidad tiene una demora de tres años, así se me ha hecho saber en el Sepad en Cáceres.

Es difícil aceptar que una persona que solicita una valoración del grado de discapacidad pueda estar en lista de espera tres años. Ese dato no lo ha manejado la comunidad de Asturias, no sé si para no alarmar a la ciudadanía del tiempo de retardo, o por desconocimiento del dato penoso y lamentable. Lo cierto y verdad es que la consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura debiera preocuparse por la situación, poniendo todos los medios necesarios para reducir la larga lista de espera de tres años, pudiendo darse el caso de que para entonces la persona solicitante pudiera haber fallecido, ante la dilación indebida del tiempo de espera.

