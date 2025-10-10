HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Incomprensible

Margarita Abella Cáceres

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Ayer leía en un diario asturiano que el Principado tiene en la actualidad 365 días de demora en las valoraciones de las discapacidad, comentando en ... dicho artículo que es una de las comunidades que más tarda en llamar a las personas solicitantes de la valoración de su discapacidad. Para dolor de los extremeños y gran indignación, en Cáceres el tribunal de valoración de la discapacidad tiene una demora de tres años, así se me ha hecho saber en el Sepad en Cáceres.

