Marea blanca o negra

Comenta Compartir

Hay cosas que jamás podré entender, y es que en tiempos de la dictadura ya disfrutábamos de una sanidad pública notable a pesar de todo..., ... y hoy que vivimos en una democracia parlamentaria, sellada, firmada y admitida por todos, nos encontramos con que en la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace y deshace lo que quiere y cuando quiere, sin que nadie le diga ni lo más mínimo para «hacer de su capa un sayo» y digo yo, alguien tendrá que pararle los pies o la dejamos subida en su 'gallinero'. Muchos consideramos que esa actitud es una desvergüenza y no lo digo como insulto, porque no lo es, es una falta de educación, de insolencia, de respeto y de disciplina el permitir que en Madrid haya más de 80 centros de salud sin servicio, sin médicos y hasta sin enfermeras. Tampoco se entiende que hayan tenido que dimitir bastantes directivos de la sanidad madrileña y mantener además la actitud desafiante del consejero y la presidenta Ayuso, que culpan a la sociedad madrileña como gentes de izquierdas y como delincuentes comunistas por los acontecimientos de la 'Marea blanca' que está inundando a la capital de Madrid con muchos miles de ciudadanos en la manifestación. También me gustaría saber qué rigor médico nos puede aportar la «teleasistencia» cuando son procesos de futuro que necesitan de profesionales asiduos o políticos como el señor Feijóo, que debe estar muy contento porque la sanidad en Galicia no funciona adecuadamente desde que abandonó aquella comunidad, lo que demuestra es que él donde debe estar es allí para mejorarla y no en Madrid, ni por supuesto en Uruguay insultando a España sin más. Si estos son los políticos que nos van a salvar, que venga Dios y lo vea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión