Sentencia de muerte a Almaraz

El 28 de abril millones de españoles sufrimos un apagón que dejó a oscuras hogares, paralizó industrias y colapsó el transporte. Mientras el Gobierno intentaba ... justificar lo injustificable, lo que quedó al descubierto fue la fragilidad de nuestro sistema eléctrico. Y, en medio de este caos, se mantiene el empeño ideológico de cerrar la central nuclear de Almaraz, una fuente de energía segura, constante y libre de emisiones de CO2. ¿En qué cabeza cabe? Lo más llamativo es que el 22 de abril se aprobó en Consejo de Ministros el documento que da luz verde para el desmantelamiento y cierre de la central a Enresa. Esta decisión no atiende a cuestiones de seguridad, técnicas, económicas ni demográficas, sino a un dogmatismo energético impuesto por el Ejecutivo de Sánchez, que prefiere arrodillarse ante los mantras ecologistas radicales de la ideología woke antes que escuchar a los ingenieros, expertos y al sentido común. Mientras Francia refuerza su apuesta nuclear y Alemania rectifica su error cerrando centrales, España persiste en cavar su tumba energética. No podemos olvidar el papel de Teresa Ribera tras su nombramiento como comisaria europea. La que fue ministra de Transición Ecológica hasta diciembre de 2024, se ha mostrado a favor de la energía nuclear en Europa, en cambio, en el Ministerio dejó ya firmada la sentencia de muerte a la nuclear española. Una cacicada e incongruencia en sí misma. Almaraz genera el 7% de la electricidad del país. Es una planta estable, que ha funcionado durante décadas con seguridad, y que tiene otra central gemela en EE UU, North Anna, cuya vida útil ha sido ampliada 20 años más. Su cierre previsto para 2027 no solo supone un golpe a la soberanía energética nacional, sino que expone a la red eléctrica a más apagones. ¿Cómo pretende el Gobierno cubrir ese vacío? ¿Con más molinos cuando no hay viento? ¿Con paneles solares en medio de una ola de calor cuando el sistema colapsa por exceso de demanda y falta de almacenamiento? ¿Vaciando pantanos tras una década de escasez de lluvias?

Esta central no sólo supone el mayor centro industrial de Extremadura, sino el pan de más de 3.000 familias de Campo Arañuelo, el soporte energético de gran parte de la zona oeste española, un suministro constante, seguro y limpio y la soberanía energética de España en un escenario geopolítico tan incierto para no depender de otros países como el gas de Putin o el petróleo estadounidense. El apagón del día 28 no fue un accidente, sino un aviso de lo que puede convertirse en habitual si se desmantela el sistema sin una alternativa fiable. España no tiene una red eléctrica preparada para depender exclusivamente de renovables intermitentes. Hace dos meses Red Eléctrica avisó de este posible acontecimiento por el gran peso de las renovables en la producción eléctrica. Aunque algunos traten de confundir a la población, cuatro de los siete reactores nucleares no estaban operativos durante esta oscura jornada. Es importante destacar que estos reactores tienen sistemas diésel independiente de la red eléctrica externa, que permiten refrigerar el sistema durante 7 días. El coste económico de esta ceguera energética ya lo estamos pagando: precios disparados en la factura eléctrica, industrias que se deslocalizan por falta de garantías, y territorios como Extremadura condenados al abandono tras décadas de servicio al país. ¿Dónde está la «transición justa»? Sin embargo, en varias ocasiones aquellos idearios que consideran una acción acertada la destrucción del parque nuclear español han acusado a las empresas propietarias de este cierre. Pero, ¿qué ha llevado a las empresas a decidir el cierre de la nuclear, como apunta el Gobierno de España? El motivo principal es la gran carga fiscal que hace que la producción sea impositiva tras el pago de 435 millones anuales. Aunque desde el Gobierno nos hacen ver que las eléctricas son monstruos, la situación es justo lo contrario, pues desde que Sánchez es presidente ha aumentado la Tasa Enresa en un 30%. La energía nuclear, guste o no, es una herramienta indispensable en cualquier mix energético serio. Renunciar a ella por sectarismo ideológico es no solo irresponsable, es criminal. España necesita estabilidad, previsión y valentía política. Cerrar Almaraz en plena crisis energética y con apagones ya es una temeridad histórica. Señores del Gobierno, recapaciten. Si quieren combatir el cambio climático y proteger a los ciudadanos, empiecen por garantizarles la luz encendida.

Cartas al director