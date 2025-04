San Pancracio sin perejil

«Cáceres es una maravilla» ( Fernando Trueba). «Pasear por la parte antigua de Cáceres es un placer para los sentidos» ( Pedro Almodóvar). «Palacios y adarves ... cacereños te sumergen en otros tiempos» ( Malena Alterio). «La Ciudad Monumental de Cáceres te atrapa en su belleza» (Eduardo Noriega). «Estoy muy orgullosa ser extremeña y Cáceres es una pasada» ( Carolina Yuste ). Directores, actores, actrices, guionistas, fotógrafos, productores y el resto de gente del mundo de cine que nos ha visitado en el Festival de Cine Español de Cáceres –para mí serán siempre los San Pancracios–, ha hablado maravillas de esta ciudad y lo más importante lo han divulgado por prensa, radio, televisión, redes y demás, dando una magnífica promoción a nivel nacional de Cáceres, una ciudad que quiere y merece ser candidata a ser Ciudad Europea de la Cultura en 2031.

Y el cine es Cultura con mayúsculas y hay que seguir apoyando este magnífico festival que ya lleva muchos años aquí, y no recortando casi a la mitad la subvención, señora consejera de Cultura, como se apoyan otras cosas y se aumentan subvenciones en otras.

La «redistribución», como dice, no debe afectar al Festival de Cine español de Cáceres, un festival consolidado y que promociona nuestra ciudad por toda España. Los festivales de San Sebastián, Málaga, Valladolid y Sevilla son un orgullo y cartel de esas ciudades y son apoyados por las instituciones sin sesgo ni «redistribuciones», ni quito aquí porque no me gusta y pongo allí porque me gusta. Y en Granada, los Goya, un escaparate, apoyado y subvencionado con generosidad para promoción de Ciudad Cultural europea. Además, no sé si sabe, consejera, que nuestro festival cacereño tiene siempre un fin Solidario. Apoyemos la Cultura del cine y mantengamos o mejoremos lo que tenemos, que lleva 31 años difundiendo y publicitando nuestra ciudad, si queremos ser Capital Europea de la Cultura.