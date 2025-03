Impresiones y reflexiones del Womad

Comenta Compartir

Me gusta el Womad, siempre me ha gustado disfrutar de las músicas del mundo, descubrir otras culturas, otras músicas y todo ello en la parte ... antigua de Cáceres, a veces tan callada y solitaria y que el Womad llena de vida, colores, sabores y músicas. Con el Womad, Cáceres cambia de color, deja por unos días de ser tan provinciana y tranquila, donde todos nos conocemos y podemos ver a otras gentes venidas de otros lugares. A mí me encanta salir de esa cotidianidad y disfrutar de un Cáceres alegre y vitalista por unos días. Este año la organización ha estado bastante bien, con más servicios, más contenedores de limpieza y más seguridad con policías, seguridad privada y servicios sanitarios. Sigue fallando el botellón, donde muchos jóvenes beben y beben y lo que menos le importa es la música, sobre todo en la Plaza Mayor. Si se pudiera reconducir el botellón de la Plaza, sería mucho mejor para todos. A los que nos gusta la música solemos colocarnos por la parte cercana a los escenarios y disfrutamos de la música y de gentes que no conoces pero que te hablan, te preguntan cosas y hasta te pasan la bota de vino. Gente de todas las edades atraídas por el Womad y su filosofía de respeto, solidaridad y buena armonía. Los mejores conciertos que he visto este año han sido en 'la bombonera' de San Jorge, buen ambiente de melómanos. Me gustaron mucho Justin Adams y Mauro Durante, dúo de guitarra y violín, magníficos. También en la Plaza Mayor otros grandes grupos y cantantes, Susana Baca, aunque se hubiera disfrutado más en San Jorge; el grupo de Ghana, auténtico espíritu womero africano y algunos más. No ha habido problemas de seguridad ni follones, excepto los botellones, y esos, por desgracia, ya están extendidos por todos los festivales y ferias; y el espíritu womero de música, amistad y solidaridad entre la gente sigue existiendo. He ido y visto muchos festivales de música, pero el Womad, además de que es gratis, tiene un sello y espíritu especial, distinto y por suerte lo celebramos en Cáceres con un marco inmejorable y no lo podemos perder. El Womad es música y alegría callejera de día, son talleres de adultos y niños, es mercado y gastronomía, y acaba en un desfile lleno de valores y derechos humanos. Yo lo disfruto mucho, veo todos los conciertos que puedo y siempre te sorprenden. Mejorando lo mejorable, ¡larga vida al Womad!

Cartas a la directora