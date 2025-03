El teleférico

Comenta Compartir

Un grupo político, de los que se presentan a las elecciones municipales del 28-M en Cáceres, ha propuesto construir un teleférico desde la Ribera ... del Marco a la Virgen de la Montaña. Imagino que partiría de las antiguas instalaciones de Iberdrola, donde se prevé construir en el futuro un parking. Y ya digo que no me parece ninguna tontería. Aunque yo no me presento a las elecciones, hice una propuesta similar hace algún tiempo, cuando se empezó a hablar de la necesidad de transformar la parcela propiedad Iberdrola de la Ronda de Vadillo número 3. Si bien mi idea era más radical: enlazaría con la plaza de San Mateos, salvando el inaccesible desnivel existente, y aportando un indudable reclamo, diversificando los accesos al conjunto histórico. No me expliquen lo del impacto sobre el ecosistema y el patrimonio, y el reto de ingeniería que supone, más el gasto y todo eso. Me lo imagino. Solo sé que esta ciudad necesita proyectos ambiciosos, democráticos y en línea de lo que hace decenios ciudades como Toledo, Nazaret, Bérgamo, Plasencia y tantas otras, tuvieron la visión y la ambición de enfrentar para articular partes esenciales de su trama urbana.

Opinión HOY