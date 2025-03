Las TIC, la Inteligencia Artificial y el cambio social

Comenta Compartir

Existe la equivocada idea de que los cambios tecnológicos provocan, por sí mismos, que una sociedad se transforme y consiga estándares de la vida similares ... a los de las regiones desarrolladas. Pero la cosa no funciona así. Algunos recordamos en Extremadura los esfuerzos del presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra (y después de los otros presidentes de la Junta) por tratar de que nuestra región no quedara atrás en la revolución tecnológica, la tercera revolución científico-técnica, como había sucedido, por desgracia para nosotros, con la revolución industrial. Ese esfuerzo por no perder el tren de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), tuvo hitos algunos de los cuales quedaron en anécdotas, como aquella fábrica de ordenadores Dragón, que empezó a funcionar en Cáceres; o el reparto de ordenadores en todos los colegios, para todos los niños y niñas, con no pocos problemas de mantenimiento y actualización de los respectivos softwares, tratando de salvar recelos e impericia por parte de importantes grupos de docentes. Un último ejemplo de ese encomiable esfuerzo por no quedarnos atrás, y marcar una línea de desarrollo tecnológico, fue sin duda Linex, el sistema operativo abierto con el que pretendíamos al menos no depender de gigantes como Microsoft y cosas de esas. Todo ello quizás no consiguiera el objetivo de transformar nuestra sociedad en una de las más avanzadas tecnológicamente, pero sin duda representó y representa un esfuerzo colectivo por no quedarse atrás, y una referencia para muchas generaciones jóvenes, mostrándoles el camino a seguir en este complicado y competitivo ecosistema de las TIC y la Inteligencia Artificial (IA).

De hecho, como hemos comprobado en el Congreso celebrado en Cáceres el pasado 3 y 4 de junio, 'European Business Ethics Network' (EBEN), en Extremadura se desarrollan iniciativas empresariales en este ámbito de referencia nacional e internacional. En estas iniciativas, la confluencia de esfuerzos de las administraciones públicas (Junta de Extremadura, Diputaciones, UE con los fondos estructurales… etc.), junto con el componentes científico-técnico que aporta la Universidad de Extremadura, Fundecyt, la Asociación Empresarial Extremeña de Tecnologías de la Información y Comunicación (Aextic) y otras instituciones científicas de la región, consiguen que empresas, y emprendedores encuentren en nuestra región un entorno propicio para el optimizar, y mercantilizar las oportunidades que ofrecen TIC-IA. Ese es el camino y ese es nuestro éxito como región. La sociedad extremeña está inmersa en este universo digital. Algunos datos recientes, nos muestran como las personas que vivimos en Extremadura hacemos un uso de las TIC muy en concordancia con lo que ocurre en nuestro entorno nacional. Internet ha sido utilizado en los últimos tres meses por el 91% de los extremeños. Además, han comprado a través on-line el 52,8%. Usan el teléfono móvil por motivos particulares el 99% de extremeños y extremeñas. La principal brecha con respecto a España la encontramos entre los niños y las personas mayores. En el caso de los niños de entre 10 y 15 años, es llamativo que dispongan de teléfono móvil el 86%, frente a la media nacional que se sitúa en el 70,6%. En el caso de los mayores de 75 años han utilizado Internet en los últimos tres meses, tan solo, el 29,4%; frente a 40,8% de españoles de esa edad. Sin embargo, para que ocurra un verdadero cambio social solo el factor tecnológico no es suficiente. Menos aun cuando esa tecnología es en gran parte importada, y lo que hacemos es tratar de aprovechar las oportunidades que ofrece. Un verdadero proceso de transformación social pone en juego dos componentes: los factores que propician el cambio, y, los agentes que lo modelan y conducen. Entre los primeros está la ciencia y la tecnología; pero además hay que considerar otros factores de orden económico, demográfico, de especial importancia en Extremadura; los condicionamientos fiscos, orográficos, el cambio climático y sus efectos, la accesibilidad al territorio y su conectividad. La confluencia de factores hace que las estructuras sociales, económicas y culturales de una sociedad cambien realmente. Respecto de los agentes del cambio social, David McClelland se pregunta ¿qué hace que una sociedad, a pesar de contar con tecnología, siga siendo menos desarrollada que otra? La respuesta la encontró en la forma en la que las familias educan a sus hijos, en el papel que en el proceso de desarrollo juegan la etites políticas y sociales, en como los medios de comunicación tratan estos temas y en las complicidades e intercambios que la dirigencia establece dentro y fuera del territorio, con otros actores relevantes. El reto es aprovechar la palanca que ofrece las TIC-IA para lograr una región más autosuficiente, más prospera y con mayores niveles de vida. Vamos por el buen camino, sin embargo, faltan cosas importantes para lograr ese objetivo. Analicémoslo, hablemos de ello.

