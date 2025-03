Una teoría sobre la participación

Comenta Compartir

La imposibilidad de José María Vergeles de lograr los avales suficientes para poder concurrir a las elecciones primarias que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ... celebrará en Extremadura el 2 de marzo para elegir secretario general, envía tres mensajes. El primero de ellos tiene que ver con la identificación sociológica. «No soy mujer ni tengo menos de 50 años», declaró a HOY el pasado día 4 de febrero. La frase es antológica y dice mucho acerca del valor que tiene hoy la sintonía generacional del candidato con las bases del partido. El otro mensaje tiene que ver con el arraigado sentimiento feminista en gran parte de los 9.600 militantes-cotizantes extremeños. El desistimiento por falta de avales de Vergeles parece dar a entender que el sexo del/la candidato/a, es una variable importante en las personas que deban competir, en su día, por la presidencia de la Junta de Extremadura. En tercer lugar, la militancia socialista tendrá la última palabra, pero a pesar de que Vergeles cuenta con el amplio conocimiento de muchísimas personas de nuestra región, no parece que esta supuesta ventaja estratégica haya sido importante para recabar los avales suficientes. La gestión que, en el uso de sus competencias, hizo en la situación creada por la pandemia y la postpandemia, granjeo una enorme popularidad «al Vergeles», como decía la gente en esa época. En fama, no le iba a la zaga en Extremadura a la que tenía Fernando Simón. Basta recordar la expectación con la que muchas personas esperaban lo que iba a decir «el Vergeles», cuando el miedo, la incertidumbre y la preocupación nos atenazaban. En mi maltrecha retina conservo la de un grupo de mujeres, concretamente. Creo que, esta destacada labor de Jose María Vergeles y de su equipo durante la pandemia no se puso en valor en su momento; y ahora tampoco. Sin duda Lara Garlito y Miguel Ángel Gallardo envían otro mensaje al cuerpo electoral y la militancia lo ha percibido. Lástima que vayan en el mismo tique.

Más allá de la anécdota quisiera tratar de elevar el relato buscando la categoría. La situación lo merece. Quienes estamos atentos a como han evolucionado las organizaciones, en particular las políticas, reconocemos el cambio para bien que representan las elecciones internas, abiertas, trasparentes y con la participación de todas las personas concernidas en la elección de los lideres de una organización. Algo que puede parecer normal no lo es tanto, ni por supuesto ha sido siempre así, ni cabe esperar que necesariamente tenga que ser de este modo en el futuro. En el caso del PSOE, que nos ocupa ahora, el cambio de paradigma a nivel federal y regional pueden servir de referencia para otras organizaciones que se dicen democráticas. Hay líderes y organizaciones. Ambos pueden ser, lo sabemos, paternalistas, consultivos, participativos, o directamente autoritarios. En general, se podría decir que el tipo de líder condiciona como será la organización; si quieren, el partido político. En esencia esto es lo que propone Douglas McGregor con la Teoría 'Y'. Pero en realidad, el modelo sobre la participación que más me seduce es el de su discípulo, Rensis Likert, y su teoría del 'Sistema 4'. Este, a partir de una serie de «experimentos sociológicos», llega a dos conclusiones. La primera de ellas es que las organizaciones, y no los líderes, son autoritarios, participativos, etc. Al revés de lo que sostenía McGregor. De hecho, de los estudios de Likert se deriva que una organización con una estructura democrática produce directivos y lideres democráticos casi de forma irremediable. La segunda conclusión de Likert es que las organizaciones participativas (internamente democráticas), están en mejor disposición para alcanzar las metas colectivamente fijadas (Lucas Marín, 2002). Lo que más me molesta de todas estas tipologías de líderes y formas de organización, es que se valoren apriorísticamente como buenas, malas o «medio pensionistas». Las formaciones políticas son el resultado de un tiempo y de un contexto determinados. Su estructura y funcionamiento responde siempre a esas situaciones. Es prejuicioso juzgar hoy procedimientos de hace dos o tres décadas porque las circunstancias sociales, políticas y organizativas han cambiado radicalmente. También la propia cultura corporativa y los valores sociales que la sustentan. Por tanto, no estamos juzgando a nadie, pero si queremos ponderar los modos de gobernanza que privilegian la toma de decisiones de forma compartida y participada por todas las partes concernidas en un partido político. En nuestro caso hemos sido testigos de que, en el transcurso de apenas unos lustros, las estructuras democráticas de las organizaciones políticas han posibilitado, o reforzado, liderazgos democráticos. Se trata de un cambio que beneficia no solo al partido político, sino a toda la sociedad. Porque como apunta Likert las organizaciones participativas están en mejor posición para logra el éxito. Extremadura lo merece.

