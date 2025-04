Tendencias sociales: confianza y desigualdad

Comenta Compartir

Este tiempo veraniego llama a la reflexión, a la recapitulación y al pronóstico. Parece, al menos a mí me ocurre, que la acción la reservamos ... para después del verano. Con algo más de tiempo me he entretenido en ver los datos que ofrece el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las tendencias sociales en España. Los 'trending topic' sociológicos. Desde luego que son muchos los aspectos que se incluyen bajo este epígrafe. Solo me detendré en unas pocas ideas: tendencias sobre igualdad o meritocracia; liberalismo o intervención del Estado, prospectivas sobre los cambios sociales y económicos, que incluye los efectos de la robotización y los sistemas automáticos de trabajo. Algo como para ir abriendo boca.

Si consultan el estudio CIS ECIS3424 encontrarán muchísimas más ideas al respecto, todas ellas muy interesantes, les aseguro. Cuando analizo estos datos me gusta comparar el resultado con lo que dicen los pocos extremeños que suelen formar parte de las muestras del CIS. Y pese a que el error estadístico se puede disparar al 10%, me parece de interés referenciarlo siempre. Y reclamar de paso, una vez más, la necesidad de tener en Extremadura un instituto de opinión pública, algo así como un Instituto Extremeño de Estudios Sociales (IEES). Dejemos eso para otro momento, y, veamos algo de las tendencias. ¿Qué preferimos, dar más importancia a la igualdad o la meritocracia? Si vemos la encuesta, tanto en Extremadura como en España, una mayoría de la población prefiere dar más importancia social a la igualdad y la solidaridad entre las personas. En cambio, la meritocracia, entendida como hacer posible que cada cual llegue lo más alto que pueda con su esfuerzo y su trabajo, es aceptado tan solo por el 30% de los entrevistados. Igualdad y solidaridad es la preferencia dominante tanto en Extremadura como en España. Otra pregunta ¿Qué preferimos, liberalismo económico o intervención del Estado en la economía? Ahora que tan de moda está eso del liberalismo que proclaman al unísono Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei, decirles que tan solo una minoría prefiere que el Estado no intervenga en la vida económica (23%). La mayoría de encuestados de España y Extremadura prefiere que el Estado intervenga en los mercados. Esto refleja una tendencia general hacia la confianza en que el Estado juegue un papel activo en la regulación y apoyo de la economía. Pero se trata de un apoyo al intervencionismo estatal muy medido; porque cuando se pregunta sobre la planificación de la actividad económica por el Estado o por intervenciones sectoriales, un porcentaje reducido de encuestados en Extremadura (14,2%) está a favor de que el Estado dirija y planifique toda la actividad económica, en comparación con la media nacional que es del 19,5%. Esto sugiere que en Extremadura hay menos apoyo para un control económico total por parte del Estado. La mayoría prefiere que el Estado intervenga solo en determinados sectores de interés público y fije orientaciones generales. Este porcentaje es significativamente mayor en Extremadura, lo que podría indicar un fuerte apoyo a una intervención estatal más selectiva y menos totalizadora. Respecto de las tendencias a futuro, ¿qué cantidad de cambios sociales y económicos se esperan en los próximos diez años? El 62% de los consultados en Extremadura espera muchos o bastantes cambios, la media nacional es del 70%. Y ¿cómo van a ser esos cambios? Solo el 35% de los extremeños consultados dicen que serán positivos o muy positivos. En cambio, la visión optimista de ese cambio es superior en la muestra nacional, más del 40%. Por tanto, la población extremeña se muestra más pesimista sobre los efectos de esos cambios. Y ¿por qué? Las siguientes cuestiones puede que aclaren algo. Buena parte de las transformaciones que ya están aquí, o que se esperan, vienen de la mano de la robotización y los sistemas automáticos de trabajo en las empresas. La encuesta del CIS parece indicar que los extremeños consultados son más propensos a esperar un aumento significativo de esta robotización y automatización, lo sugiere que en Extremadura hay una mayor anticipación de cambios importantes en el ámbito de la automatización laboral. Pero a su vez, más de la mitad de los extremeños preguntados (55,5%) cree que la robotización conducirá a un aumento del desempleo. Tan solo solo el 10,8% cree que la robotización creará más empleo. Una ultima cuestión, de las muchas que suscita el estudio, es si las personas entrevistadas creen que este contexto provocara más o menos desigualdad. La mayoría cree que todo esto incrementará la desigualdad ya existente. La media nacional sobre esta posición es del 57,7%. Y el caso de los extremeños preguntados se dispara hasta el 68,9%. Por tanto, la mayoría cree que las diferencias sociales y económicas serán más acusadas en el futuro inmediato, de lo que son en la actualidad. Como dirá aquel, son cosas para cavilar bajo una buena sombra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión