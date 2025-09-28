El suicidio como síntoma

Elevadas tasas de suicidio han sido consideradas síntoma de un sistema social que falla, que tiene problemas. Las crisis económicas, sociales, de valores… tienden a ... aislar a las personas. El aislamiento y la anomia (falta de normas y de regulación) se asocian al suicidio.

Hay dos cosas que me llaman la atención, últimamente, respecto de este asunto. Por un lado, el empeño en dar visibilidad a las conductas suicidas. Seguramente pueda ser un revulsivo para disuadir a las personas que pasan por esa dramática situación. «Doctores tiene la Iglesia». Y, por otro lado, está el énfasis en abordar psicoterapéuticamente, como forma privilegiada y casi exclusiva, este problema social. Pues, se trata de un problema social, ¿o no?

El 7 de septiembre, titulaba el HOY: «El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños». Y apuntillaban Álvaro Rubio y María Díaz que «en 2024 se quitaron la vida ocho personas de entre 15 y 29 años, una cifra que superó a los accidentes de tráfico». Así que sí, es un problema social.

'Le suicide' es el título de un imprescindible libro del sociólogo francés Émile Durkheim, escrito en 1897. En este trabajo Durkheim aplica el 'método sociológico' al análisis de este 'hecho' social, y demuestra que el suicidio, en buen parte de los casos, puede explicarse por factores sociales como la integración y la regulación. Durkheim sostiene que el suicidio no es solamente un acto individual, sino que es un hecho social que se explica por las condiciones de la sociedad, y desarrolla una tipología. Explica que se pueden diferenciar varios tipos de suicidios, dependiendo del grado de integración de la persona y de la situación social. Por ejemplo, el suicidio 'anómico' es resultado del caos y el desorden, especialmente en momentos de crisis económica o cambios bruscos. El suicidio 'egoísta' ocurre cuando la persona está poco integrada en la sociedad, carece de vínculos comunitarios… A estos añade el suicida 'altruista', cuando la persona está tan fuertemente integrada en un grupo que sacrifica su vida por él. En algunas sociedades tradicionales se espera que los ancianos o las viudas se quiten la vida por el bien del grupo. El comportamiento 'suicida' de los soldados en situaciones extremas, en una guerra…. Finalmente, Durkheim explica el caso del suicida 'fatalista', cuando las normas sociales son excesivamente opresivas y el individuo no ve salida; por ejemplo, personas en prisión o bajo regímenes extremadamente autoritarios.

En esta teoría hay dos conceptos claves: el de integración, que es el grado en el que una persona se siente parte de un grupo; y el de regulación, entendido como el grado en que las normas sociales guían el comportamiento. Para este sociólogo, el equilibrio entre ambos es esencial para prevenir el suicidio. Además, mediante un enfoque comparativo, Durkheim trata de demostrar que las tasas de suicidio varían de un país o región a otro según estos factores sociales, no solo psicológicos.

Por consiguiente, resulta evidente que cuando hoy emerge el problema de las conductas suicidas y se dice que en determinadas cohortes de edad es la principal causa de muerte, sea necesario revisar qué tipo de sociedad estamos construyendo entre todos; y no solo echar un vistazo al dispensario de tratamientos psico-farmacológicos para ver qué es lo que tenemos.

Eva Illouz en su último libro, 'Modernidad explosiva', denuncia esta consideración de la psique humana como entidad delimitada, que propende a convertir a los individuos en consumidores de productos y servicios de automejora emocional. Así se transforman problemas como el trauma, el abuso o la adicción en programas de salvación que alimentan a toda una industria en torno al psico-bienestar. Illouz nos habla de la «mercantilización de la constitución emocional», que tiende a ocultar cómo las formas de la vida moderna producen una implosión interna y la búsqueda de soluciones individuales, ignorando el contexto social.

Si, amigos, hemos dado a luz una sociedad terrible. El miedo y la decepción se han establecido como algo estructural. Cada vez más, nuestra sociedad está marcada por el miedo difuso a la precariedad, al fracaso y al otro. La decepción también es ya estructural para muchos segmentos, a base de promesas incumplidas y expectativas frustradas, que deterioran los vínculos sociales y la confianza colectiva. La decepción social erosiona el tejido simbólico que sostiene la vida en común.

No es de extrañar, por tanto, que muchas personas piensen en el suicidio como una salida. El suicidio es una respuesta individual a una atmósfera colectiva de desafección, donde el sujeto no encuentra sentido, pertenencia ni horizonte.

Frente a ello, es más sencillo y lucrativo recetar paliativos, que replantearnos nuestros modos de vida, de trabajo, de relaciones con otras personas y con la tecnología. Todo eso es menos rentable para la gran industria, la multinacional de la 'felicidad', que Gilles Lipovetsky desenmascara.