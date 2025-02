La soledad y el edadismo

Comenta Compartir

El otro día me encontré con L. M. después de muchos años sin verle. Como era habitual en él, estuvo amable y considerado, me contó ... que se había «reciclado». El negocio familiar ya no daba para más, en una ciudad como Cáceres, que sufre un estancamiento social y económico crónico. Su nuevo autoempleo está en el sector de los cuidados: «Atención socio sanitaria a personas dependientes…». «Acompañamiento, estimulación…», pone en la tarjeta que me dio. El caso de L. M. es un ejemplo de resiliencia, en un sector super feminizado, copado por personas migrantes. La nueva industria local es «los cuidados». Nada nuevo si recordamos que ya a finales de los 90 «los servicios a domicilio» formaban parte de los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE), en Cáceres.

¿A que responde esto? Todos sabemos que Extremadura se caracteriza por el extremo envejecimiento de su población. En palabras de Abellán, A., et al., (2017) el problema del envejecimiento se acentúa en los contextos rurales, donde cada vez hay más personas mayores, debido a la falta de efectivos jóvenes en edad de procrear y a las migraciones exteriores. Gran parte de las áreas rurales presentan una importante fragilidad, con problemas de dependencia, escasez de servicios y ausencia de intervenciones adecuadas a estas realidades. Extremadura es la séptima región de España con mayor tasa de envejecimiento, lo cual es un problema demográfico, pero también social, que pone en peligro el Estado de Bienestar. El hecho de que cada vez haya más personas mayores supone que los recursos colectivos a los que tienen acceso se reduzcan en cantidad «per cápita» y, por lo tanto, también en calidad (Nieto Masot, Engelmo Moriche, & Cárdenas Alonso, 2019). A partir de aquí se puede decir que hay dos fenómenos sociales asociados al envejecimiento que explican el tipo de sociedad que hemos creado. Prima la juventud y el desprecio el conocimiento acumulado con los años. La nuestra es una sociedad falsa e hipócrita, que me gusta contraponer a la sociedad gitana. La potente cultura gitana ha permitido a sus miembros sobrevivir en situaciones de hostigamiento y marginalidad extremas, pero sigue considerando a los mayores como un activo imprescindible. En cambio, nosotros, solo hemos logrado poner etiquetas a lo que hacemos con estas personas. En lo individual hablamos de la soledad; y en lo colectivo, de la discriminación por ser mayor: edadismo. Una forma de discriminación es la renta. De manera parcial, desde lo económico, el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), en el Índice sintético de desigualdad de género (ISDG), recoge la desigualdad atribuible a las pensiones. Este indicador revela que ser mujer y mayor implica más discriminación. La interpretación del ISDG es que la equidad se encuentra en los valores iguales 100. Los valores mayores a 100 muestran una situación favorable de la mujer en relación con el hombre. En cambio, valores inferiores a 100 muestran una desventaja para la mujer. En Extremadura la desigualdad de género en base a las pensiones tiene valores inferiores a 100, en concreto está en a 81,49. Pero más allá encontramos los aspectos cualitativos de esta discriminación: la soledad y el edadismo. Pese a los dispositivos de asistencia, el problema de la soledad empieza a ser importante en Extremadura. Juan López-Lago (2024) se hace eco de los datos del Observatorio Social de las Personas Mayores de CC OO en base a Encuesta Continua de Hogares. Para nuestra región, afirma que un tercio (32%) de las extremeñas mayores de 65 años viven solas en su casa. En hombres el porcentaje es del 16%. Vivir solos forma parte ya de las condiciones de vida de esta parte de la población. Asturias, Cataluña, Castilla y León y Extremadura son las cuatro comunidades en las que hay un mayor porcentaje de hombres y mujeres de más de 65 años en hogares unipersonales. Con respecto a sentirse discriminados por ser mayores (edadismo), casi la mitad de los extremeños encuestados por el CIS señalan que se han sentido discriminados por razón de edad. Esa discriminación determina la forma de pensar o comportarse con alguien en función de su edad. La discriminación vinculada a la edad no ha sido merecedora de atención hasta 1969, cuando el gerontólogo Robert Butler lo denominó edadismo. Como afirma la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex, 2023) esta discriminación puede adoptar muchas formas, como prejuicios, discriminación, y políticas y prácticas institucionales que perpetúan creencias estereotipadas. Hace unas semanas, en este mismo diario, explicaba el presidente del Club Senior de Extremadura, Cecilio Venegas Fito, que esta discriminación genera aislamiento social, sentimiento de rechazo, empeora la calidad de vida y puede provocar muertes prematuras. Me despedí de L. M. Conservo la tarjeta que me dio, porque sé que son muchas las probabilidades de que tarde o temprano, yo o algún familiar, necesitemos sus servicios profesionales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión