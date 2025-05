La sociedad del miedo

La sociedad de la nieve', la impagable película sobre el alma humana de Juan Antonio Bayona no es un filme de terror, sino sobre el ... miedo. El título acierta al sintetizar en una frase el momento y la situación. Como lo hace FundéuRAE al declarar «polarización» como la palabra que identifica el año 2023. Sin embargo, para mí es «miedo» la expresión que describe el estado de nuestras sociedades desarrolladas, hiperconsumistas, entre las que incluyo desde luego a Extremadura.

Miedo al pasado, porque siempre puede salir a la luz algo que parecía olvidado, o preferiríamos haber ocultado, por temor a sus consecuencias. Miedo al presente, por las múltiples amenazas, cada vez más frecuentes e imprevistas, que cuestionan nuestro modo de vida. Y miedo, en fin, al futuro, ahora que sabemos que este sistema es insostenible, a menos que seamos capaces de hacer renuncias importantes, a lo que no estamos muy dispuestos.

Los datos dan la razón a quienes aseguran que la nuestra es la época de los miedos, fundados e infundados. En nuestro entorno nacional, con motivo de la pandemia por la covid-19, el CIS realizó una encuesta sobre la salud mental de los españoles que reveló que el 23,4% de la población ha sentido mucho o bastante «miedo a morir debido al coronavirus», un 18,4% entre los hombres y un 28,3% entre las mujeres. Por edad, los que más miedo han sentido a morir a causa del covid-19 son las personas de 55 a 64 años (un 26,2%). Respecto de la emergencia climática el CIS asegura que el 89,1% de los españoles cree en ella, y al 91,1% le preocupa mucho o bastante esta cuestión. La invasión de Rusia a Ucrania también produce temor: el 68,8% de los encuestados asegura estar muy o bastante preocupado/a. En la violencia de género, las mujeres consideran que el principal motivo por el que no denuncian a sus agresores machistas es «por miedo...al agresor» (45,1%). Etcétera.

La tendencia de la sociología a expresar en un breve enunciado lo que nos ocurre procede de la necesidad de esta disciplina de hacerse visible y legitimarse. Para ello nada mejor que los titulares, al modo periodístico. El más mediático entre nosotros, en este aspecto, fue Zygmunt Bauman que calificó a la sociedad occidental de principios del siglo XXI como «la sociedad liquida». Ahora se dice que es más bien una «sociedad gaseosa»; pero este es otro debate. Otra expresión que tuvo éxito, sobre todo en Alemania, fue la utilizada por Ulrich Beck, quien habla de «la sociedad del riesgo». Sin embargo, a mi parecer, la expresión que, en este segundo decenio de siglo, sintetiza mejor el clima social es la que utiliza Heinz Bude, quien en un clarificador libro (Gesellschaft der Angst; Herder, 2017), explica que la nuestra es «La sociedad del miedo».

Entre nosotros, el miedo se abre paso en medio del esencialismo existencial: «España se rompe». Parece que hay amenazas, siempre presentes, que ponen en jaque nuestra existencia como nación. Cuando se llega a este punto las trincheras se abren, el dialogo no diré que sea imposible, pero si difícil. La agresividad (nuestra propia existencia lo exige) se adueña del discurso. Y sí, la polarización lo contamina todo.

El miedo a las personas migrantes es el otro componente de este presente temeroso. «Unos tienen miedo porque se sienten amenazados por una minoría, y otros tienen miedo porque se sienten amenazados por la mayoría. Pese a las oportunidades muy desiguales a la hora de imponerse, ambos sufren por el miedo a que su existencia colectiva no represente la totalidad de la sociedad. Sin embargo, esa ficción de un medio étnicamente homogéneo no se puede mantener ni para la mayoría establecida ni para la minoría que ha llegado después» (Bude, H., 2017, p. 135)

El miedo a los efectos sobre nuestra forma de vivir ocasionado por el deterioro del medioambiente es la tercera fuente de la incertidumbre y el terror colectivos. En torno al cual la visceralidad se impone. A la crisis climática se le atribuye la causa, directa o indirecta, de todo lo malo que acontece, ya sea una pandemia, o una crisis geoestratégica como puede ser la guerra de Ucrania o de Gaza. O la ciclogénesis explosiva que está por llegar, en medio de un flujo y reflujo de sequias impensables y devastadores aguaceros, que desbordan cauces y previsiones de todo tipo.

La cuestión es si estos miedos son fundados o infundados. Si existe una estrategia por parte de poderes facticos para activarlos con el fin de controlar a una sociedad con un nivel de autonomía individual y de empoderamiento social tan elevados, debido a la democratización del acceso a las TIC, la digitalización y la IA. Las respuestas no caben en este artículo, por eso les recomiendo que lean a Heinz Bude, no tenga miedo, no les defraudará.