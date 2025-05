La sociedad espectáculo

Comenta Compartir

No se me quita de la cabeza la imagen de bebés, niños y niñas, de pocos meses, «conectados» a teléfonos móviles. Produce perplejidad ver a ... padres y a madres «enchufar» a sus criaturas de pocos meses o años a estos dispositivos. Debe ser para ellos apasionante lo que ven en esas seductoras pantallas, y un descanso para sus progenitores. La relación entre el menor y el dispositivo móvil ha pasado a ser el principal agente socializador, en determinadas clases sociales. Relega o sustituye al hermano, primo, vecino, etc. Las pantallas pasan a desempeñar el esencial proceso de generar expectativas sobre los otros, y tratar de reconocer y atender a las expectativas que el otro tiene sobre un ego recién venido al mundo social, ávido de aprehender y de comenzar a desempeñar el rol que se espera desempeñe. Esa microsociología de la interacción con las pantallas, perversas sustitutas de la interacción con el otro, tiene consecuencias sociológicas que se parecen mucho a lo que en los años sesenta explicó Guy Debord con una frase lapidaria: «Cuanto más contemplas, menos vives».

Los algoritmos que rigen las redes sociales y otros entretenimientos virtuales buscan activar en cada uno de nosotros, desde bien pequeños, un comportamiento compulsivo. Su finalidad es convertirnos en hiper consumidores. Para ello, mercantilizar las relaciones sociales, ha pasado a ser una fuente inagotable de riqueza para los ya, de por sí, muy ricos. Lo llaman «minería de datos». Este «contemplar en lugar de vivir», tiene finalidades específicas relacionadas con la forma en la que se ejerce y se sufre el poder. Por ejemplo, cuando el personal se excita y enardece, se prescinde del debate sobre cuál sea la mejor manera de proveer y de distribuir. La dimensión política deviene en un paternalismo sensiblero (llamado también populismo, o demagogia, según la orientación ideológica), que juega sus cartas delante de una audiencia ávida por encontrar referentes en la representación teatralizada de la vida, tipo Tik Tok o Instagram. Una audiencia necesitada de influencers con los que identificarse. En palabras de Bude, la teatralización de las pasiones. Esa teatralidad a la que alude Heinz Bude, me remite a 'La sociedad del espectáculo' de Debord. El libro se escribió después del periodo revolucionario francés de 'Mayo del 68' y habla de la dominación, de la vida, del trabajo, en la nueva sociedad alumbrada por el sistema capitalista: la del espejo y la imagen. Un análisis que nos ayuda a comprender lo que pasa hoy. La tesis de Debord es que la evolución del capitalismo hace que en nuestra sociedad el mundo real se transforme en imágenes. En mera apariencia. Las imágenes se convierten en seres reales, y en elementos motivacionales sumamente eficaces para dar a luz un comportamiento zombi. Un comportamiento hipnótico, en palabra de Debord. La sociedad-espectáculo está donde hay representación, mera apariencia, independiente, y aislada; y es todo lo contrario a la sociedad-diálogo. ¿Con quién dialoga el bebé o el niño que permanece pegado a la pantalla de una tablet? La «vista» contribuye a otra de las necesidades del sistema económico: la de preparar y después disponer de individuos aislados. El proceso es circular: aislamiento-ciencia/tecnología-aislamiento. El aislamiento da lugar a la ciencia/tecnología y, en consecuencia, el proceso técnico aísla a las personas. Hoy lo vemos en el mundo real: las «pantallas» aíslan, aunque virtualmente conecten. Una vez logrado el aislamiento, insiste Debord, la alienación del espectador en favor del objeto contemplado es automáticamente inconsciente. Es el estadio de «cuanto más contempla, menos vive». O lo que es lo mismo, cuando solo nos reconocernos en las imágenes dominantes, menos comprendemos nuestra propia existencia, nuestros deseos y la razón de nuestras necesidades. En la sociedad espectáculo, lo vemos a diario, buscamos que los gestos propios se conviertan en los gestos de otros. El espectáculo es el mapa de este nuevo mundo, dice Debord, un mapa que cubre íntegramente su territorio y que tiene a la economía, ahora sí, como principal fuerza articuladora de los intereses socio-políticos. Verbigracia: Elon Musk. Lo que comienza como un simpático y pragmático intercambio entre el bebé y su tablet; a nivel macro acaba definiendo lo que Debord llama la dominación de la economía sobre la vida social, al margen de las consecuencias psico-sociales que tenga para el propio niño. Esto tiene dos fases. Primero es la deriva del «ser» en «tener», o lo que es lo mismo, la degradación de las personas, de la condición humana en general. La segunda fase, la actual, en la que la dominación llega a todos los ámbitos y conduce a otro tipo de desplazamiento: el paso del «tener» al «parecer». Esta entronización de la apariencia, que vemos a diario, puede engañar un tiempo a algunas personas; puede engañar a muchos, mucho tiempo; pero confiemos en que no pueda engañar a todos todo el tiempo.

