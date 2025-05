El señuelo de la felicidad

El cambio de valores de nuestra sociedad cada día se hace más evidente, y el centro de esta transformación gira en torno al propósito de ... nueva vida. Para la mayoría hoy, ese propósito se llama felicidad. Ser feliz ha dejado de ser una meta particular, azarosa, reservada a unos pocos. En cuanto tal, adquiere en nuestro tiempo una dimensión sociológica, que ni de lejos hubiera soñado Paul Lafarge cuando a finales del diecinueve escribió 'El derecho a la pereza'.

Permítame que trate de explicar como algo tan inaprehensible y particular, ha adquirido una dimensión social y política, tan relevante.

Lo primero: la felicidad se puede cuantificar. Esto es esencial para presentar la felicidad como un fenómeno social compartible y comunicable, aparentemente neutral y objetivo. Así, puede ser la base para guiar un amplio espectro de decisiones personales e intervenciones políticas y económicas (Cabanas & Illouz, 2019, 51).

El CIS, en el año 2023 pregunta: «En términos generales, ¿en qué medida se considera usted una persona feliz o infeliz?». Los extremeños encuestados (N=60), que dicen ser muy felices son el 28,3%, ocho puntos más que la media nacional (20%). Los extremeños somos menos hiperconsumistas, al no tener una sociedad extremadamente industrializada y capitalista, tal vez por ello seamos también más felices. Incluso las personas desempleadas se muestran bastante o muy felices (el 54,9%); y expresan más felicidad los estratos profesionales bajos (agricultores, forestales y pescadores; oficiales, operarios y artesanos), que los estratos técnicos y profesionales (científicos e intelectuales; técnicos de nivel medio). En general, las personas preguntadas se declaran optimistas sobre ellos, pero pesimistas sobre los demás.

Busquen el mapa de regiones y países felices e infelices. Lo encontrarán. Hay ranquin de felicidad de todo tipo en internet, y miles de libros con esa palabra en el título en Amazon.

Lo segundo: se cuantifica para controlar. La felicidad ocupa un lugar absolutamente central en nuestra sociedad. Para Edgar Cabanas y Eva Illouz (2019), la expresión «happycracia» expresa, precisamente, esa centralidad. La trasposición de la «i» por la «y» no es baladí. Los autores lo explican desde la óptica del poder que se le da a la persona («you») en la construcción de la propia felicidad. La ciencia y la industria, supuestamente, nos dan ese poder. El desarrollo en la tecnología y el análisis de datos no parecen haber redundado en un mayor conocimiento teórico sobre la felicidad humana. Ahora bien, si la explotación de los datos masivos es tan trascendental, no es por lo que el Big Data y la IA puedan descubrir de la felicidad, sino por el modo en que pueden influir sobre la manera que tenemos de entender la felicidad; y además sin que nosotros seamos conscientes de ello. Lo cual permite a la industria modular sus mensajes y productos para condicionar nuestras necesidades de gentes del «primer mundo».

Tercero, nos quieren felices para tenernos sometidos. No es solo una cuestión de frecuencia. La forma de entender la felicidad hoy también se ha transformado radicalmente. La felicidad ya no es algo relacionado con el destino, con la suerte, con las circunstancias o con la ausencia de dolor. Ahora la felicidad es un conjunto de estados psicológicos que pueden gestionarse. Se sugiere que podemos controlar nuestra fuerza interior y nuestro auténtico yo; con el único objetivo de hacer que la vida sea digna de ser vivida. Pero hay algo que es más importante aún, la felicidad ha llegado a establecerse como elemento central en la definición de lo que es y debe ser un buen ciudadano. No designa tanto un concepto abstracto como un tipo particular e ideal de sujeto político: individualista, sincero consigo mismo, determinado, resiliente, automotivado, optimista y muy inteligente (Cabanas & Illouz, 2019, 13). ¿Deberíamos creer que quienes no reúnan esas características, no llegarán a ser felices?

Cuarto: la dimensión política. Cabe preguntarse qué agentes sociales encuentran útil esta noción de felicidad, a qué intereses y presupuestos ideológicos sirve, y cuáles son las consecuencias económicas y políticas de su generalizada implementación. Es evidente, para el que quiera verlo, que el enfoque científico de la felicidad y el desarrollo de la industria de la felicidad se han creado y expandido para legitimar la idea de que la riqueza y la pobreza, el éxito y el fracaso, la salud y la enfermedad son fruto de nuestros propios actos. Coincido con Cabanas y Eva Illouz en que lo que se nos quiere decir es que no hay problemas estructurales, sino solo deficiencias psicológicas individuales. La carrera de psicología es la que más crece en nuestro sistema universitario. La noción de felicidad tal y como hoy la formulan y aplican socialmente algunos científicos y expertos está al servicio de los valores impuestos por la revolución cultural neoliberal de la Escuela de Chicago.

Dicho todo lo cual, por favor, traten de ser felices.