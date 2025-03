Una región singular

Comenta Compartir

El Día de Extremadura sirve para pensar en nuestra región. Cuando otros están queriendo imponernos sus 'singularidades', nosotros debemos hacernos fuertes, a partir de lo ... que nos identifica, lo que nos hace únicos. Reflexionar sobre lo que somos como extremeños implica aceptar nuestro pasado, para proyectar el futuro. Lo primero que me viene a la mente, y al corazón, son las canciones de Pablo Guerrero. Por ejemplo, esa que apela a la memoria compartida entre españoles. Entre lo gozoso y lo agrio, la 'Canción ritual que habla de España' nos define, desde nuestra geografía ineludible: «Páramos y llanuras; umbrías y solanas; tierra mía, tierra ajena; tierra seca e inundada. El veneno y el vino; el lagarto y el águila; piedras y minerales; agua dulce y agua amarga. Esta es la tierra que viví y que moriré». Esas dicotomías ya no están claras en nuestra tierra. Los tonos grises en lo social, sobre todo, diluyen las polaridades. Guerrero, en otro de sus inolvidables temas, habla de Extremadura como un «campo de toros heridos… que no braman», de «hombres que rezan a Dios para que llueva», de «soledad llena de encinas, sobre campos con veredas», y se pregunta «¿por qué se fueron los hombres de sus tierras?». Define a la región como «tierra de conquistadores, que apenas te dieron nada». Esa es una Extremadura «amarga», que debe, por sí misma, hacer algo para redimirse y cambiar: «Ay, mi Extremadura… levántate y anda».

Los versos de Pablo sintonizan con el fatalismo endémico de los extremeños, que tiene un cierto recorrido, en el frustrado intento por articular un proyecto político regionalista. Sostenía Juan García Pérez (1993) que, en el caso extremeño, la construcción de una identidad regional se apoyó en el marco normativo de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1983; pero son las clases medias vinculadas a los partidos políticos de izquierda quienes mejor encarnaron este deseo de construir identidad. Sin embrago, el protagonismo, en comarcas concretas, de los partidos regionalistas, no ha logrado articular una representatividad global y sostenida en el tiempo. Nuestra identidad como pueblo, toma referentes tópicos y «pretendidas raíces cohesivas», que Sánchez Marroyo define como el «discurso de la frustración», que tiene más que ver con el regeneracionismo, que con el verdadero nacionalismo (Sánchez González, 1988). La expresión identitaria de Extremadura gira en torno a diferentes ejes ideológicos. El primero de ellos es la idea de que «Extremadura es España». Es la tierra más genuinamente española y «los conquistadores» son una expresión de este compromiso. Consecuencia de ello es la condena de todo intento que pretenda desunir o separar los lazos entre los diversos componentes del Estado español. Como expresión de esta tendencia está, en el discurso de muchos, el anticatalanismo, interpretado como separatismo rupturista. Otro componente identitario es la extendida idea de que España «maltrata» a Extremadura. Mientras hay regiones que gozan de privilegios, Extremadura apenas cuenta en el conjunto de la política nacional. La autoconciencia de marginación, de abandono, es un componente básico del regionalismo extremeño, y está en el origen de todos los planteamientos extremeñistas. Otro elemento de nuestra forma de ser es la percepción de que Extremadura es una región atrasada, que arrastra una serie de problemas endémicos que es necesario resolver. Hay viejos y nuevos problemas, al parecer irresolubles: la estructura de la propiedad y la carencia de vías de comunicación acordes con lo que nos merecemos. El latifundio y el absentismo, de los que ahora se habla menos, son las dos rémoras fundamentales que condicionan el desarrollo de Extremadura. A lo largo del siglo XXI surgen nuevos 'agravios' en torno a los aprovechamientos energéticos y el papel que la sociedad extremeña juega en ello, etc. Otra idea es el carácter de los extremeños. Una supuesta apatía, desinterés, individualismo… pesan como una losa a la hora de emprender proyectos regeneradores y afianzar la solidaridad regional. De ahí la permanente «llamada a la acción», para que Extremadura salga de su adormecimiento y ocupe el lugar que le corresponde en el conjunto de España. Según este discurso regionalista, esto solo será posible aunando voluntades y fortaleciendo la conciencia regional por encima de particularismos y rencillas provinciales. Por ello existe un sustrato de cuestionamiento de la provincia. En el siglo XXI, a ello, se unen corrientes de pensamiento que cuestionan el modelo de ordenación del territorio, proponiendo alternativas diversas, que tienen las comarcas como eje vertebrador. Yo sostengo que este discurso del desencanto ha sido superado, en parte, por las políticas públicas desplegadas en los últimos decenios. Que en general, los extremeños hemos recobrado buena parte de nuestra autoestima. A ello han contribuido una parte importante de nuestros denostados, muchas veces de forma injusta, líderes políticos. Es justo reconocerlo ahora que podemos mirar hacia atrás desde un presente lleno de esperanzas.

