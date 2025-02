A propósito de la inteligencia Artificial

Comenta Compartir

No sé si a usted le sucede lo mismo que a mí. Cuando activo Google para realizar una búsqueda, su aventajado hermano, ChatGPT, ubicado justo al lado, como una balilla se lanza a dar su resultado. Pregunto a Google: «Cita con Agencia Tributaria» y responde ... ChatGPT: «¡Claro! Para concertar una cita con la Agencia Tributaria en España, puedes hacerlo de varias maneras…». Este exceso de información no solicitada me agota. Alguien determinó que es bueno que la IA me demuestre sus utilidades. Pocas veces una empresa te presta un servicio de este tipo sin demandarlo. Algo buscan. En línea parecida la universidad en la que trabajo nos ha hecho llegar a todos una nueva herramienta que la empresa suministradora de servicios digitales ha puesto a nuestra disposición. Se denomina Microsoft Copilot. La utilidad de inteligencia artificial desborda todo lo imaginado hasta el momento. No es que sea exactamente gratuito porque la tecnológica tiene contrato con la institución universitaria, pero para todos los encuadrados en ella Copilot es libre. A diferencia de otras muchas notificaciones, informaciones, normativas, etc. que se generan y trasladan, esta se nos ha hecho llegar con modalidad de «lenguaje sencillo», para que entendamos bien las virtudes y los riesgos que puede entrañar Copilot. El PDF, generado por IA, incluye pictogramas, destacados en diversos colores, etc. No diré que nos traten como tontos, pero se le parece.

Para tratar de entender a donde conduce este juego de locos me parece útil la distinción entre racionalidad e inteligencia, y el rol de la comunicación. El filósofo coreano, afincado en Alemania, Byung-Chul Han sostiene que hemos perdido la perspectiva racionalista en medio de este torbellino de novedades atropelladas, de las que la IA es su exponente más actual y preocupante. Jóvenes, y no tan jóvenes, ya no escriben a mano cartas de amor o desamor. Meditar sobre las dinámicas sociales en una clase magistral, sin PowerPoint, impartida en un aula por un o una profesor o profesora de sociología, es hoy inconcebible. Ambas actividades eran expresión de una racionalidad que requiere tiempo y atención que, paradójicamente, no tenemos. Las decisiones racionales se toman para largo tiempo. Vienen precedidas de una reflexión que se remite, más allá del momento, al pasado y al futuro. Esa extensión temporal distingue a la racionalidad de otras formas de proceder mentalmente, por ejemplo, lo distingue de la inteligencia. Lo que Han califica de sociedad «infocrática», simplemente nos priva del tiempo y de la atención necesarios para la acción racional. El medio para esta privación es la coerción acelerada por y para comunicar. Bajo la presión del tiempo, recurrimos a la inteligencia, que tiene una temporalidad completamente diferente. Por eso Niklas Luhmann, citado por Han (2021, 34), afirma que «en la sociedad de la información ya no se puede hablar de comportamiento racional sino, en el mejor de los casos, de comportamiento inteligente». Distinguir entre racionalidad e inteligencia ayuda a entender que el salto hacia la inteligencia artificial (IA), abre un nuevo abismo de carácter acumulativo. Para Javier Sampedro Pleite, uno de los mayores problemas de la inteligencia artificial, es su carácter de caja negra. Sabes la información que le meten, miras el texto que te devuelve, compruebas su corrección o su utilidad, pero no tienes ni idea de cómo lo ha hecho. Para una persona racional es frustrante y alienante. La inteligencia artificial genera resultados que nadie, ni siquiera sus propios creadores, habían imaginado. Algunos son puras y simples mentiras, o fantasías, en los que otros encuentran ángulos que el propio creador no había previsto. Los algoritmos que gobiernan ChatGPT o Copilot, muestran propiedades que no pueden anticiparse en base a los componentes con las que han sido creados (Sampedro, 2024). Y si, el miedo crece también de forma exponencial a la falta de control de la IA en todas las dimensiones, en todos los espacios y en todas las generaciones. Pese a lo que resulta evidente, si se profundiza, se llega a la conclusión de que este sistema obvia la racionalidad y pasa por encima de la comunicación reflexiva. Por ejemplo, prescinde de los modos de expresión de los medios de comunicación convencionales. Esos que agrupaban y ordenaban los asuntos relevantes para la sociedad para atraer la atención de su audiencia. En cambio, las fuerzas centrífugas de internet hacen que el público se desintegre en grupúsculos inconsistentes. La red, internet, y ahora la IA, es la quintaesencia de una sociedad de control que ya no funciona como lo hacía la sociedad industrial, mediante la norma y la reclusión. Ahora el control es mediante la inteligencia y la comunicación inmediata. De manera que todo es comunicación y nadie puede sustraerse a ella. Uno «no puede no comunicarse», dice Watzlawick (2002). Es algo verdaderamente extenuante.

