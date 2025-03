Lazos irrescindibles

Las navidades ya están aquí. La familia es la principal institución para todos los españoles, y estas fechas giran en torno a la exaltación de ... esta institución: es la excusa, es el motivo, es el centro. La familia católica nuclear: José, María y el Niño Jesús; la familia diversa, con tantos roles como identidades de género; la familia extensa, tradicional, vinculada al mundo rural. Todas tienen cabida en estas fechas. Lejos queda la «crisis de la familia» de los años 80 del siglo pasado, que explicaba el sociólgo Salustiano del Campo (1985). Por el contrario, Lipovetsky nos dice que la posición de la familia en la sociedad del siglo veintiuno ha girado frente al rol que ocupaba en la sociedad tradicional, en la que frecuentemente se desconfiaba de los parientes y de muchos de los vecinos. En Extremadura, que no 'pasó' por la revolución industrial, hasta hace poco se podía escuchar decir que «De la familia y del sol, cuanto más lejos, mejor». Pero el sociólogo francés sostiene que, en la actualidad, nuestras familias funcionan como una «instancia consoladora». Un lugar en el que refugiarse de la angustia y la toxicidad que nos inunda.

Hoy comprobamos como las ideologías, las religiones y otras instituciones, carecen de relevancia para nosotros. No son un recurso confiable. En cambio, el valor de la familia no se pone hoy en cuestión. Se sitúa en el primer puesto de la estima social e individual. Queremos más tiempo para estar en familia, para «conciliar». Es la principal fuente de satisfacción ante el desencanto y el terror que nos produce el presente y el futuro. Para muchos de nosotros la familia es sinónimo de confianza. Por el contrario, las empresas (especialmente las de la nueva tecnología), las organizaciones políticas, desde luego los medios de comunicación, la monarquía, la jurisprudencia, las centrales sindicales, la banca solo nos generan recelo y desconfianza.

Pero al hablar de la familia Heinz Bude (2017) añade un matiz muy interesante: el de los lazos irrescindibles. Sostiene que más que la familia, lo que nos importa de verdad es la relación materno-paterno filial. Cuando casi todas las relaciones quedan sometidas al «derecho de rescisión», la relación entre padres, madres e hijas/hijos parece resistirlo todo. Rescindimos contratos laborales; rompemos con las amistades de siempre; nos damos de baja del partido o del sindicato en el que hemos militado siempre. Incluso matrimonios, parejas o relaciones bendecidas en el altar, o en el juzgado; con rituales de fidelidad eterna; se rescinden sin mayores problemas.

Nos sentimos ahora más libres, pero es una libertad en negativo. Del tipo que permite poner fin consciente y voluntariamente a cualquier vínculo. Para muchos, en esto consiste la libertad. Se nos dice que es importante que aprendamos a decir 'no'. YouTube está plagado de vídeos que enseñan a decir 'no'. Se ensalzan las ventajas que tiene esta posición frente a los deseos invasores de los demás. Nos autoafirmamos si sabemos decir 'no'. Una derivada de esta actitud personal es la consecuencia institucional. ¿Qué pensar de las organizaciones, empresas, ONG, partidos políticos… que se resisten al 'no' del individuo? Las consideraremos como represoras de la libertad y destructoras de la identidad de sus adscritos. En el consciente colectivo pervive la imagen de las «instituciones totales», como Erving Goffman (1995) calificó a las cárceles, los monasterios, sanatorios psiquiátricos y a la empresa taylorista (esto último es mío). Instituciones que reducen al yo a la función de preso, de monje, interno, trabajador esclavizado.

Entonces sobresale la familia. Es la única red que nos permite vivir entre la necesidad de estar vinculados, y sentirnos erizados por esos vínculos. La familia proporciona las únicas relaciones irrompibles, porque es una forma vital centrada en los hijos y en las hijas. No es el parentesco, ni la pareja; sino hijos e hijas quienes son el centro de la familia.

Por tanto, en realidad, la familia es una «comunidad vital». Muchas personas no se vinculan a otros para transmitir una herencia o un legado familiar, o porque se pretenda una forma legitimada de sexo; o se desee una visibilización del amor. Lo que se quiere es un vínculo con el hijo o con la hija. Algo que ninguna de las dos partes pueda rescindir.

El rol materno o parterno desaparecen cuando los hijos o las hijas abandonan el hogar. Pero lo que permanece siempre es ser hijo o hija de sus padres, en cualquier circunstancia vital de estos. La sangre es el fluido que articula la vida incluso en la separación y más allá de la muerte. Esa urdimbre la valoramos porque es el bien escaso que hijos e hijas ponen a nuestra disposición, como padres o como madres.

Este artículo lo hago enlazado irrescindiblemente a mi amigo, el trabajador social Juan Francisco Duque Encinas, que tan injusta y prematuramente ha muerto.