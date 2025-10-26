Horteras y womeros

En un artículo anterior traté de explicar que parte del éxito de una ciudad como destino turístico reside en la posibilidad de abrir espacios a ... una variedad sociológica diversa e integrada. Señalé que Cáceres está en esa disposición, y lo identifiqué con Hilton, Womad y Horteralia. En este artículo quiero trasladar algunas reflexiones sobre el segundo y tercer tipo.

Sabemos que los movimientos turismofóbicos buscan señalar estilos de vida que impactan en los modos tradicionales de convivencia, que, incluso pueden afectar a los valores sociales establecidos. En sentido opuesto a las reacciones al 'turismo de lujo', encontramos otros ejemplos en las respuestas de los oriundos a determinados visitantes en el festival Womad (World of Music, Arts and Dance) y también ciertas construcciones socioemocionales colectivas vinculadas a Horteralia.

Con motivo del Womad, la ciudad recibe una gran variedad de visitantes nacionales y extranjeros. Son personas interesadas en la música del mundo, las artes y la diversidad cultural. Vienen atraídas por una programación rica, variada e internacional. Al festival suelen acudir también 'mochileros'. Los 'perrosflautas', como se conoce en Cáceres a determinados visitantes de este segmento de turistas, se asocian directamente con el Womad. Es lógico que al tratarse de un evento gratuito y con una fuerte carga cultural y alternativa, acuda gente muy diversa. Precisamente en eso consiste su gran atractivo y su trascendencia social y mediática. Entre los visitantes womeros están, por tanto, viajeros jóvenes que recorren España o Europa con bajo presupuesto. Personas que valoran la experiencia comunitaria, la música al aire libre y el ambiente multicultural. Asistentes que optan por alojamientos informales como campings, furgonetas, o incluso pernoctar en zonas habilitadas o improvisadas. El carácter libre, accesible y festivo del Womad lo convierte en un evento ideal para este perfil de viajero, que busca experiencias auténticas y enriquecedoras sin necesidad de grandes dispendios. Pero ¿cómo impacta en la ciudad la afluencia de turistas «mochileros» durante el Womad? ¿Cuál es la reacción de la gente de Cáceres? Desde el principio, en los noventa, el festival ha tenido un impacto notable que ha oscilado entre la aceptación y la susceptibilidad entre los vecinos. Aunque muchos de ellos no gastan en hoteles o restaurantes de cierto nivel, sí consumen en pequeños comercios, bares locales y mercados artesanales. Además, hay vecinos que aprovechan para alquilar habitaciones o vender productos caseros. Pese a que la presencia de mochileros que pernoctan en la calle o en zonas no habilitadas puede generar molestias, especialmente en el casco histórico, son muchos los cacereños que valoran positivamente el ambiente diverso y festivo que traen estos visitantes (E. Villanueva).

En otro sentido está la tipología sociológica que aporta el festival Horteralia: «Ser hortera no es solo una forma de vestir, es una manera de ser y comportarse. Un hortera tiene que vivir con la intención de romper la pana (…). Nos gusta la música comercial pero también nos encanta desgañitarnos con Alaska o Los Pecos. Olé tú y ole tu vida» (Karina ). El festival Horteralia vive, según el manifiesto propio, de esta propuesta cultural, de lo hortera (A. Márquez).

Las diferencias entre horteras y womeros son bastante marcadas, pero compatibles y en esto radica el éxito del conjunto de propuestas, que pueden llegar a convertirse en formas identitarias de la ciudad. Los dos eventos tienen enfoques culturales y públicos objetivos distintos. Así, por ejemplo, el perfil de visitantes del Womad es muy diverso y la multiculturalidad es un factor esencial. En cambio, el visitante vinculado a Horteralia es más local y regional, más familiar, también de mayor edad. El impacto cultural de los visitantes del Womad siempre ha sido más controvertido que el referido a Horteralia. Este, mucho más reciente, se celebra en espacios controlados, como recintos cerrados o pabellones, lo que reduce el impacto directo sobre la vida cotidiana de los residentes. Además, está la cuestión de diversidad cultural vs. identidad local: Womad promueve una visión global y multicultural, lo que a veces genera debates sobre si representa o no la identidad cultural extremeña. La presencia de colectivos sociales, performances reivindicativas o manifestaciones políticas ha sido motivo de controversia en algunas ediciones. Horteralia, en cambio, se presenta como un festival humorístico y festivo que celebra lo 'hortera' como identidad pop nacional, lo que produce menos fricción. Es percibido como más ligero o lúdico. Al final, el Womad tiene una carga simbólica y social más intensa. A la vez que es un lugar de encuentro, de intercambio de la diversidad; también es un espacio de contraste cultural y social. Horteralia, aunque es 'rompedor', es percibido como más 'festivo', menos disruptivo y más cercano a los valores propios de la ciudad, que evocan, en cierto modo, a 'La Movida' cacereña de los años ochenta que tuvo expresiones musicales y culturales destacadas y muy originales en Cáceres, con fuerte proyección nacional.