Emergencia y resiliencia

En último informe del Instituto de la Juventud de España (INJUVE), en base a una encuesta nacional, llama la atención por el subtítulo: 'Entre la ... emergencia y la resiliencia'. Según sus patrocinadores este subtítulo es más que una metáfora, sintetiza un diagnóstico: la juventud española vive en un contexto de múltiples emergencias; pero, tiene a su favor una notable capacidad de resistencia, adaptación y transformación. La pregunta es, si alguna generación joven, anterior a la actual, no compartió igualmente ambos escenarios emergentes y resilientes; tal vez en contextos sociales, económicos y políticos tan adversos o más.

¿Cuáles son las emergencias de la juventud española? Pues según se desprende del informe, la crisis económica que determina la alta precariedad laboral, con dificultades para emanciparse, y falta de vivienda estable. No encuentro gran diferencia a lo que han podido vivir generaciones anteriores. Se añade la emergencia derivada de la crisis climática que se vincula a una preocupación creciente por el futuro del planeta. Si consultan el libro de Ulrich Beck, 'La sociedad del riesgo', comprobarán que, en esto también, «nihil novum sub sole». Una cuarta emergencia deviene de la crisis social y de salud, con el consiguiente aumento de problemas mentales, desigualdades educativas, y polarización ideológica. No me extiendo. Recomiendo la crítica que hace el activista cultural Jean-Philippe Kindler en 'A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases'. ¿Qué podría añadir yo a todo lo que ese título encierra? Nada. Una última emergencia que acusa nuestra juventud es, al parecer, la crisis de representación, evidenciada en una desconfianza en las instituciones y en la sensación de exclusión del debate público. La explicación a esto la ofrece Sandel en sus libros sobre los nuevos valores de la juventud, vinculados a la entronización del éxito a toda costa y a la meritocracia.

Pero no todo van a ser urgencias y emergencias en el estado vital de las nuevas generaciones. Los redactores del informe son capaces de encontrar motivos para la esperanza. ¿Dónde?, se preguntarán ustedes. Pues nada más y nada menos que en la capacidad de respuesta y adaptación de la juventud. Importante descubrimiento. Aquí, muchos lugares comunes: participación política activa y crítica que, imagino, compensa la emergencia de la supuesta 'exclusión del debate público'. Otra respuesta resiliente es el compromiso con causas sociales como el feminismo, los derechos LGTBIQ+ y la justicia climática. Todo muy altruista. Y claro, nuevas formas de organización, asociadas al activismo digital y la solidaridad, que propician alternativas de vida más sostenibles y comunitarias. Todo ello debe estar en la 'nube', que al parecer es el nuevo espacio para construir sociedades más igualitarias e inclusivas.

Es evidente que estoy siendo muy injusto, porque muchas de las realidades de la juventud que se describen no son generalizables. Hay segmentaciones del máximo interés que los autores del informe llevan a cabo y que agradecemos. Y es que no es lo mismo ser joven en Extremadura, que serlo viviendo en Madrid. Tampoco si eres mujer o eres hombre o si no te defines en cuanto a la identidad de género. O si tus padres son de clase alta, media, media-baja o baja. Todo ello se tiene en cuenta. A ese nivel de desagregación hace falta llegar para ser justos con los datos del informe.

Por cierto; de la información que aporta en sus más de seiscientas cincuenta y dos páginas, tan solo hay una veintena de referencias a Extremadura. Y está bien, porque por ejemplo se destaca que Extremadura es la comunidad con mejor valoración del sistema educativo por parte de la juventud: 8,0 sobre 10, superando a Castilla-La Mancha, Murcia o Navarra, que obtienen valoraciones más bajas (6,6). O que los jóvenes de nuestra región son más participativos que los de otras regiones del Estado en el nivel político: el 41,0 % votaron en las últimas elecciones generales, y un 9,9 % participó en otras formas de acción política (manifestaciones, campañas, etc.). Lo que a su vez implica una de las mayores diferencias del país entre participación institucional y no institucional (-31,1 puntos). ¡Ah! nuestra juventud está más orientada al voto que al activismo. Y por último el informe también se refiere a nuestros jóvenes en el ámbito de la digitalización, significando que estos muchachos y muchachas tienen niveles más bajos de acceso y uso de tecnologías digitales, lo que podría deberse a la mayor ruralidad, infraestructura limitada y menores niveles de renta. Destacan que esta brecha digital territorial puede ampliar desigualdades educativas y sociales respecto a comunidades más urbanizadas.

Pero faltan muchas cosas aquí que decir de nuestros jóvenes extremeños: trabajo, vivienda, expectativas…. Es necesario profundizar en esa realidad que es tan difícil de aprehender y tan necesaria conocer para todos; para docentes, para gestores políticos, para padres y madres…. Solo conociendo bien, podemos comprender y actuar bien.