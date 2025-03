Los gestores del miedo

Comenta Compartir

Hemos asistido, en la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo, a una de las mayores perversiones de la política: la de esgrimir ... el miedo al extranjero como recurso para obtener votos. «Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios», dijo el líder del PP tres días antes de las votaciones, vinculando a los inmigrantes irregulares con problemas de seguridad. A ese partido no le ha ido mal esta estrategia en Cataluña, pero a muchas personas les ha decepcionado ese burdo argumento. Yo me encuentro entre ellas. Los datos sociológicos evidencian el problema social que representa la entrada masiva de inmigrantes y la preocupación que genera. Algunos de los indicadores ofrecidos por el CIS (Actitudes ante la inmigración, 2017), parecen reforzar a quienes utilizan este tema de manera espuria.

La frase «Los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles» es compartida por la mitad de los españoles; tristemente, entre los preguntados por el CIS en Extremadura, esta percepción se dispara hasta el 66,1%. La frase «Los inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita» es compartida por la mitad de los españoles y de los extremeños preguntados. «¿Los inmigrantes contribuyen al desarrollo económico…?», el 57% de los españoles dice que sí; en cambio solo el 43,5% de los extremeños preguntados por el CIS opinan que estas personas contribuyan al desarrollo económico. En conjunto, la «valoración de la inmigración para España» es positiva o muy positiva para la mitad de los españoles; aunque en el caso de los extremeños consultados, solo tienen esta posición favorable el 46%. Por lo que se ve, en Extremadura, entre los encuestados por el CIS, la inmigración genera suspicacias. Piensan que las personas inmigrantes quitan puestos de trabajo; una parte importante tienen la percepción de que abusan de la atención sanitaria; y, tal vez por eso, la idea de que contribuyen al desarrollo económico es menos compartida que la media nacional. De modo que es baja la valoración de la inmigración como un fenómeno positivo. Siendo esto así, cabe preguntarse cuál es el papel de los líderes políticos ante un problema de tan hondo calado social, ético, económico y cultural: ¿incentivar el miedo al extranjero?, ¿activar los bajos instintos para sacar réditos de cualquier tipo? Perdón, pero no. Heinz Bude explica que el miedo sociológico no conoce fronteras. En una sociedad étnicamente heterogénea, el miedo se extiende a lo propio y se siente amenazado por lo ajeno. ¿Quién tiene miedo de quién? En Europa, y en nuestro país, hay intereses en propagar la atemorizante imagen de una «clase peligrosa» de inmigrantes que perturban el orden civil y que son mantenidos por el Estado del Bienestar. Pero cuidado, Appadurai sostiene que este tipo de miedos engendra los monstruos de «la limpieza étnica y la estigmatización». Unos tienen miedo porque se sienten amenazados por una minoría, pero los otros tienen miedo porque se sienten amenazados por la mayoría ¿Es eso lo que queremos? La ficción de una sociedad étnicamente homogénea ya no se puede mantener. Por eso necesitamos «gestores»de estos miedos. No provocadores del miedo. Guy Kirsch y Klaus Mackscheidt proponen una tipología de la dirección política afectiva. En ella es muy importante la concreción de los sentimientos y su gestión. El miedo, la confianza, la decepción, la sugestión, el terror son guiados, activados o camuflados. Distinguen entre el demagogo, el estadista y quien desempeña el cargo público. El demagogo intensifica el miedo de la gente y pone a sus pies un chivo expiatorio al que se le echa la culpa de toda la miseria. El cargo público (burócrata) anestesia el miedo ofreciendo una imagen de la realidad social sin los componentes inquietantes y amenazadores. En cambio, el estadista, muestra dónde tiene el miedo su fundamento en la realidad y cómo, no obstante, uno puede manejar sus miedos sin condenarlo todo. Se supone que la política sirve para resolver problemas comunes que afectan a cada uno, pero que rebasan nuestra capacidad para resolverlos. Kirsch y Mackscheidt sostienen que una política sin pasiones, sin energías sentimentales, sin la dinámica de psiques que se encuentran y se repelen, sin miedo y sin nostalgia, no es política. Por eso la democracia representativa está para la gestión de estas pasiones políticas. Mirándolo de este modo, con una mezcla de debate argumentativo y de confrontación personal, una campaña electoral (y ahora vienen las europeas), no sirve para preparar un encargo representativo fundamentado objetivamente entre los electores y los electos; sino para crear la base para una relación de confianza, transmitida de forma directa y casi personal entre los ciudadanos y sus representantes. Somos adultos, necesitamos lideres estadistas a la altura de las complejas circunstancias que atraviesa nuestro país y Europa. Por favor, no nos tomen por idiotas, no nos decepcionen más.

