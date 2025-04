El fin del trabajo

Visto desde aquí, desde Extremadura, se nos antoja una entelequia esa propuesta de trabajar menos. Socializados como estamos en el designio bíblico de ganar el ... pan con el sudor de la frente, parece cuando menos utópico pensar que se puede vivir sin trabajar. Marx aborrecería tal deriva: el hombre (la persona) construye sociedad y toma conciencia de su ser individual a partir del trabajo y su organización. El ideal de una vida que no dependa de nuestro trabajo para satisfacer las necesidades es aún más lejano contemplado desde sociedades como la extremeña, en la que, la verdad, lo que necesitamos ahora es trabajar y producir más.

Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos decenios en nuestras sociedades occidentales, avanzadas e insostenibles. Hay un nuevo de paradigma, que se abre paso de forma irremediable: la sociedad del ocio y del hedonismo. Al punto de que algunos consideran que la centralidad del trabajo en nuestro sistema social y económico pertenece ya al siglo pasado. En la sociedad postmoderna, el tiempo liberado del trabajo y el ocio cobran una nueva dimensión y legitimidad. En nuestro entorno nadie lo ha explicado mejor que José Ignacio Ruiz Olabuénaga en 'Ocio y estilos de vida', que es un capítulo del siempre imprescindible V Informe Sociológico sobre la Situación Social en España, de la Fundación Foessa. Explica que hasta hace poco el ocio se analizaba como un conjunto de actividades complementarias, funcionales o simplemente marginales al trabajo. Este constituía el valor central, y el ocio quedaba legitimado como una actividad medicinal, de recuperación de las energías necesarias para continuar produciendo. En el mejor de los casos, como explicó Thorstein Veblen, a principios del siglo XX se consideraba que el ocio estaba asociado a la pertenencia a las clases altas. Sin embrago, el desarrollo tecnológico y el cambio de valores posibilita la ampliación del tiempo liberado, y una nueva consideración del trabajo, acentuado con las trasformaciones pospandémicas, la inexorable digitalización de nuestra vida y nuestra economía, la flexibilidad, el teletrabajo. Incluso asistimos a un renovado y provocativo cuestionamiento del trabajo, con la estentórea y breve 'Gran renuncia' en EE UU y otros países.

Sin lugar a dudas, apunta Ruiz Olabuénaga, una idea ya ampliamente compartida, defiende la llegada de un nuevo tipo de sociedad y de una revolución cultural, en las que el bienestar y el tiempo libre constituyen los elementos centrales de su organización y su funcionamiento. Esta imagen, la de un nuevo tipo de sociedad, propone un recambio filosófico en la tabla de valores, e implica un abandono progresivo de la ética del trabajo de base calvinista, que había sido el soporte nuclear del comportamiento del capitalismo industrial.

Jeremy Rifkin, en su libro 'El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo', apuntala esta idea. Lo hace desde el pragmatismo típico norteamericano. Sostiene que es el propio sistema capitalista el que necesita ser más eficiente aún, por lo que exige expulsar ahora a las clases medias del sistema productivo. Así, dice Rifkin, mientras que la primera ola de automatización tuvo su mayor impacto sobre los obreros y operarios manuales, la nueva revolución, protagonizada por los procesos de reingeniería, la globalización y la digitalización, afecta y afectará a los niveles medios de las empresas, amenazando la estabilidad económica y la seguridad del grupo sociopolítico más importante en la sociedad norteamericana: la clase media.

Rifkin lo ilustra con un ejemplo: «Las nuevas víctimas son quienes viven en barrios acomodados y han sido despedidas de sus puestos de dirección con una compensación económica anual que supera las seis cifras. Hace diez años, la simple imagen de un hombre blanco, de entre cuarenta y cincuenta años, sentado en el jardín de su casa o paseando al perro por una calle de un barrio residencial a media tarde habría parecido algo extraño. Hoy en día, miles de mandos intermedios y ejecutivos despedidos se encuentran en casa esperando una llamada con una posible oferta de trabajo. Para muchos esta llamada nunca llegará a producirse» (Rifkin, 2014: 308).

Si el trabajo ya no es el centro, escasea y, digámoslo claro, no nos gusta en el 80% de los casos, lo razonable es diseñar una estrategia de salida. Hace decenios los sindicatos y la izquierda lo entendieron. En muchos países europeos, el centro y la derecha se sumaron (véase los «experimentos» en Finlandia, Suecia, Francia…). Ahora le toca recapitular al Partido Popular en España. Justamente un país en el que ocio y el turismo aportan al PIB nacional el 13% no puede pasar por alto la revolución cultural que supone el incremento el tiempo liberado del trabajo. La reducción de la jornada laboral y la concentración de la semana laboral en cuatro días es solamente el inicio. Esperamos más.