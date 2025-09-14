El fin de la memoria democrática

Paseando por las calles de Friburgo, he podido encontrar, incrustados en el empedrado de la acera, pequeños baldosines de bronce. Son 'piedras de tropiezo' (Stolpersteine). ... Por lo que he podido saber, se trata de un proyecto del artista alemán Gunter Demnig. Estas pequeñas placas se instalan en las aceras frente a las últimas casas conocidas de las víctimas del régimen nazi. Cada una de ellas lleva grabada información sobre la vida y el destino de una persona. Las stolpersteine no solo conmemoran a las víctimas, también transforman el espacio público en lugares de recuerdo y reflexión. Su estratégica colocación en el suelo que todos pisamos, de forma sumamente discreta, pero visible al paseante atento, obliga a detenerse, agacharse y a leer la información tallada en bronce (en mi caso a fotografiar y traducir). La evocación de esas vidas me produjo abatimiento y conmoción.

Una de las stolpersteine que pude fotografiar es la de Flora Baer. He conocido algo su vida, su sufrimiento y su muerte; y así, mantener viva la memoria de una víctima del Holocausto. ¿Cómo es posible que el gobierno de Israel reproduzca semejante ignominia hoy en Gaza? La traducción del texto grabado en la placa de Flora Baer dice así: «Aquí vivió Flora Baer, nacida Stern, en el año 1892. Fue deportada en 1940 y asesinada en Grafeneck.» Puede fotografiar otras tantas agrupadas ante un edifico que fue sede de la Gestapo en Friburgo entre 1933 y 1941. Se trata de cinco personas que sufrieron persecución, encarcelamiento y, en algunos casos, la muerte. Constan sus nombres, años de nacimiento, afiliaciones políticas al KPD (Partido Comunista de Alemania), o al SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania). Urban Keller, miembro del KPD, fue arrestado en 1935, encarcelado en Freiburg y liberado en 1935, pero con la obligación de presentarse regularmente ante la Gestapo. Käthe Vordtriede, también miembro de la resistencia fue arrestada en 1933, sufrió un veto profesional y huyó en 1939 a Suiza y posteriormente a los Estados Unidos, sobreviviendo al nazismo. Adolf Keller, miembro del KPD, fue arrestado en 1935, condenado por traición en 1936 y liberado en 1940. Stefan Meier, miembro del Reichstag y del SPD, fue arrestado en 1933 y asesinado en 1944. Por último, Margarete Seitz, que fue arrestada varias veces, la última en 1943, condenada por traición y ejecutada en 1948.

El fin, la finalidad, de la memoria democrática es dar voz a las víctimas, reconocer públicamente el sufrimiento de quienes fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos o silenciados, para la dignificación de las víctimas y sus familias. También educar y prevenir. Que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió para que comprendan las consecuencias del autoritarismo, la intolerancia o la violencia política y racial. Con la investigación y la documentación de cada caso concreto, se combate el negacionismo y la tergiversación. Se abren espacios para la reflexión y el debate; se fortalecen los valores democráticos y derechos humanos.

El gran logro de quienes trabajan por la memoria democrática en Extremadura está en recuperar la historia silenciada, integrando los relatos excluidos en la narrativa oficial, para ofrecer una comprensión cabal e integral de cómo el pasado influye en las estructuras sociales, políticas y culturales actuales.

No puedo por menos que traer a colación el impagable libro del maestro, sindicalista, alcalde (Viandar de la Vera de 1983 a 1987) e historiador Indalecio Carrasco Domínguez 'Inda': 'Los movimientos sociales en Jaraiz de la Vera', publicado por la Diputación de Cáceres en 2011. En sus cuatrocientas setenta y ocho páginas, rescató buena parte de la memoria democrática de esta localidad verata. Valga de ejemplo un párrafo del capítulo 'La detención de un marxista', que enlaza con las leyendas de las stolpersteine, comentadas anteriormente, y que 'Inda' recuperó de los archivos de la intrahistoria provincial. El párrafo sintetiza la sociología del periodo más oscuro de nuestra historia reciente: «En la fecha uno de febrero de 1939, la comandancia del puesto de la guardia civil de Jaraíz tuvo noticias, que un vecino de Jaraíz, Don Marcelino Miguel Méndez, de 43 años, casado, jornalero, de significación marxista, que al iniciarse el movimiento nacional fue detenido por fuerzas de Falange, de la que consiguió fugarse cuando era conducido a la cárcel del pueblo de Tejeda del Tiétar. La detención del topo se produjo por noticias confidenciales realizadas a los agentes de la benemérita, que se encontraba un señor oculto en su domicilio de la localidad de Jaraíz, dispuso el teniente efectuar un exhaustivo registro de la mencionada morada que estaba situada en el barrio de San Sebastián acompañados de los hombres a su mando (…), dio por resultado hallar a dicho señor oculto en un hoyo cavado en una de las habitaciones de su casa, debajo de una cama que con un cajón tapaban la entrada del zulo para ocultarlo (...).» (Indalecio Carrasco Domínguez, 'Inda').