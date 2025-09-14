HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

'Piedras de tropiezo' en una calle de Friburgo. M.S.O.
PROPÓSITO DE ENMIENDA

El fin de la memoria democrática

Marcelo Sánchez-Oro Sánchez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Paseando por las calles de Friburgo, he podido encontrar, incrustados en el empedrado de la acera, pequeños baldosines de bronce. Son 'piedras de tropiezo' (Stolpersteine). ... Por lo que he podido saber, se trata de un proyecto del artista alemán Gunter Demnig. Estas pequeñas placas se instalan en las aceras frente a las últimas casas conocidas de las víctimas del régimen nazi. Cada una de ellas lleva grabada información sobre la vida y el destino de una persona. Las stolpersteine no solo conmemoran a las víctimas, también transforman el espacio público en lugares de recuerdo y reflexión. Su estratégica colocación en el suelo que todos pisamos, de forma sumamente discreta, pero visible al paseante atento, obliga a detenerse, agacharse y a leer la información tallada en bronce (en mi caso a fotografiar y traducir). La evocación de esas vidas me produjo abatimiento y conmoción.

El fin de la memoria democrática