Si es usted de las personas que tienen miedo a lo que pueda deparar la Inteligencia Artificial (IA), lea el libro del filósofo Byung-Chul Han, 'Infocracia'. Le reforzará todos sus argumentos prejuiciosos contra la IA, la minería de datos y la digitalización de nuestra ... sociedad. Hay un momento en el que asegura que «la inteligencia artificial no razona, sino que computa. Los algoritmos sustituyen a los argumentos. Los argumentos pueden mejorarse en el proceso discursivo. Los algoritmos, en cambio, se optimizan continuamente en el proceso maquinal» (Han, 2021, pág. 59).

En la segunda semana de clases, les pedí a mis alumnas y alumnos de primer del grado de Turismo que analizaran una pequeña encuesta que habíamos realizado sobre la sociedad del ocio y el turismo. Les di dos opciones: utilicen ChatGPT, o hagan su análisis de forma 'artesanal', como se ha hecho siempre. Ninguno de los tres grupos de trabajo optó por la IA. La explicación es sencilla: la generación Z aún está lejos de sacar provecho a todas las posibilidades que ofrece la IA, en cambio son expertas y expertos en banalidades digitales.

Las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial (TIC-IA) no suponen una amenaza, son una fabulosa oportunidad. Los beneficios que podemos obtener están solo en función de que nuestra relación con ellas sea intensa, permanente, crítica y responsable. Por eso me sumo a la reflexión de Kent Follet: de momento, mi trabajo está a salvo, ha dicho «quise comprobar si la Inteligencia Artificial podía escribir un capítulo de mi libro. Y pudo. Pero era horrible, estaba lleno de clichés» (La Razón 27.09.2023). Es lo que me he encontrado yo, cuando en lugar de matrices de datos para analizar, cargo en el ChatGPT conceptos que nos definan. Clichés, estereotipos, vaguedades y lo «políticamente correcto»» se adueña de la explicación pseudocientífica que genera la herramienta. Nada de conflictos de clases o territoriales, nada de dialéctica hegeliana, nada de reacción social, solo medias verdades. En definitiva, nada de confrontación de ideas, modelos y formas de entender una realidad tan compleja, como es Extremadura. Aparte de que en la versión free (que es la que yo utilizo, claro), el lenguaje que utiliza es de una formalidad insoportable, a ratos hilarante y siempre soso.

Se nos define como región situada en el suroeste de España, que se caracteriza por una serie de rasgos distintivos desde el punto de vista social, económico, territorial y demográfico. En economía, se dice que Extremadura es conocida por estar basada en la agricultura y la ganadería, con una fuerte tradición agrícola. El cultivo del tabaco, el olivar y el viñedo son importantes en la región. La parte contemporizadora de ChatGPT es donde se asegura que, sin embargo, la economía también se ha diversificado…, con un crecimiento en sectores como la energía renovable y el turismo. Nada de la agroindustria, renta regional disponible, de la posición en determinados rankings, las tasas de pobreza…

Se califica al territorio de extenso y escasamente poblado. Y obviando los dilemas sobre la ordenación del territorio y la compatibilidad de usos, salta de inmediato a explicar nuestra gran cantidad de espacios naturales protegidos, como el Parque Nacional de Monfragüe y numerosas reservas naturales.

Solo cuando habla de la demografía establece comparaciones: se dice que Extremadura tiene una población relativamente baja en comparación con otras regiones. Me reconcilio con el ChatGPT cuando hace constar que la migración hacia otras regiones de España en busca de empleo ha sido un fenómeno común.

Respecto del apartado de cultura y sociedad, suelta algo que «debe decidírselo a todas»: La cultura extremeña es rica y arraigada en tradiciones. La música tradicional, la gastronomía, las fiestas populares y la artesanía son parte integral de la vida social (SIC). La región también ha producido figuras destacadas en la literatura y el arte.

En infraestructuras, Extremadura ha experimentado mejoras significativas en carreteras y comunicaciones en las últimas décadas, lo que ha contribuido a su desarrollo económico y atractivo turístico. Nada se dice de los problemas de acceso a la región por en ferrocarril o avión.

La generalización respecto de educación y salud resulta ofensiva: la región enfrenta desafíos en términos de acceso a servicios de educación y salud en áreas rurales debido a la dispersión de la población.

Toda consulta en ChatGPT acaba con un resumen: Extremadura es una región con una economía predominantemente agrícola, una baja densidad de población, una rica herencia cultural y una geografía natural impresionante. A lo largo de los años, ha buscado diversificar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (OpenAI, ¿Qué es lo que caracteriza a Extremadura desde el punto de vista social, económico, territorial y demográfico?, 2023)

Aún queda mucho trabajo por hacer, y, como Kent Follet, preveo que hay tareas que esta tecnología no reemplazará tan fácilmente.