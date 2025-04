La desventaja tiene rostro de mujer

La celebración del 8 de marzo es una buena excusa para testar el momento de la mujer en Extremadura. El Instituto de Estadística de Extremadura ( ... IEEX) es una valiosa fuente de información para cualquier testeo, incluso breve y hasta precipitado, como este. He encontrado en la plataforma del IEEX, al menos tres fuentes de datos, superinteresantes. Desde luego, solamente comentaré los que más me han llamado la atención. Comentarlo todo nos llevaría a otro tipo de articulo.

La primera de las fuentes sobre igualdad de género es la referida a la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible (ODS), aprobada por la ONU en 2015. Algunos datos sobre el poder femenino en la región me llaman la atención. Por ejemplo, el de la proporción de alcaldías ocupadas por mujeres en los gobiernos locales. Extremadura tiene más alcaldesas que la media nacional: 25%, frente al 22% de España. Esa ventaja también se manifiesta en el porcentaje de concejalas, Extremadura: 44,6%, frente al 40,8% de España. Sin embargo, no quiero pasar por alto que hace algunos años, junto a mi colega Irene Morán, descubrimos que las listas electorales en los ayuntamientos las encabezaban las mujeres, principalmente cuando se presume que el partido no va a ganar esas elecciones, fue el caso de las municipales de 2011 (Morán Morán, I. y Sánchez-Oro Sánchez (2012). 'Representación política femenina y comicios municipales').

Esta misma fuente de datos ofrece información interesante sobre la proporción de mujeres en cargos directivos, en alta dirección y empresarias. En el mundo de la empresa, la desventaja de las extremeñas respecto de la media nacional es grande, en particular cuando hablamos de directivas y de alta dirección. Podría resumir esto diciendo que las mujeres en Extremadura se benefician de las políticas públicas para lograr posiciones elevadas de poder político e institucional; pero este mismo poder no entra en las empresas, queda puertas afuera de la industria o de la oficina.

En segundo lugar, el IEEX elabora un interesante indicador social de «brecha de género» (IBG) referido a los años 2010, 2015, 2020 y 2021. La igualdad se encontraría en los valores iguales 100. Los valores mayores a 100 muestran una situación favorable de la mujer en relación con el hombre. Por el contrario, los valores inferiores a 100 muestran una desventaja para la mujer. Para nuestra desgracia, la mayor parte de los indicadores de esta escala evidencian la desventaja de la mujer en Extremadura respecto de los hombres. Como hablábamos del poder femenino me detengo en ese apartado: el poder local en clave de alcaldías, el IBG solo llega a 31,9 puntos. Otro indicador que preocupa es el de los y las 'ninis'; esto es, población joven que ni estudia ni trabaja. Aquí la desventaja de la mujer toma la posición 76,9. Solamente encuentro valores que favorecen la posición de las mujeres en lo referido a la educación; en concreto el abandono educativo temprano (211,2) y población desempleada que participa en formación (116,2). En el resto, nada, desigualdad y desventaja para las mujeres extremeñas.

La tercera fuente de información es un índice sintético que nos ayuda a comprender el estado general de las cosas. La secuencia histórica arranca en 2010. A este le denomina el IEEX 'Índice sintético de desigualdad de género' (ISDG). Está muy bien, porque lo primero que vemos es un valor general para toda la desigualdad de género, que, en el año 2021, toma la posición de 70,5 puntos. Esa es la brecha que hay que superar hasta llegar al 100. En la serie histórica, Extremadura se ha movido muy poco de ese nivel de setenta puntos.

Este ISDG tiene la gran ventaja (luego comento el inconveniente) de que nos dice cómo estamos con relación a 6 importantes apartados: educación, empleo, ingresos, conciliación, empoderamiento y salud. Solamente hay dos apartados en los que la situación de la mujer extremeña es más ventajosa que la del hombre. Uno es el de la educación, ya lo hemos dicho; y otro es el de la salud. En el resto de los aspectos de la vida social, familiar y económica, la mujer está en desventaja, según el ISDG del IEEX. Como diría el otro: es para hacérselo mirar. El asunto de la conciliación es el que reviste mayor alarma, tan solo se llega al nivel 22,26, cuando debería estar cerca o rebasar 100 para que hubiera una igualdad real entre mujeres y hombres.

Resumo: en nuestra región las desventajas, en diferentes ámbitos, de las mujeres respecto de los hombres es un lastre muy importante para el desarrollo de esta tierra. Hay estudios que demuestran que aquellas sociedades equitativas son también más felices y productivas.

Termino: el inconveniente de esta valiosísima la información es que no se puede desagregar territorialmente (municipio, comarcas y provincias), ni sociológicamente (clases sociales). Una lástima.