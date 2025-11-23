Un decálogo del voto extremeño

Las reglas generales que les propongo en este artículo combinan factores contextuales y específicos de la coyuntura electoral extremeña. Las elecciones no son solo encuestas, ... son también emociones, percepciones y dinámicas sociales que se repiten con sorprendente regularidad. La sociología electoral ofrece pautas que, sin ser infalibles, ayudan a descifrar el comportamiento de los votantes y anticipar giros inesperados. Con las elecciones regionales de Extremadura del próximo 21 de diciembre a la vista, este decálogo puede servir como brújula para comprender lo que está en juego.

Las reglas generales:

Primero: el efecto Underdog ('perro apaleado'). En política, como en otras facetas de la vida, la gente tiende a simpatizar con el que parece ir perdiendo. El candidato que se presenta como débil, acosado o en desventaja puede despertar una corriente de apoyo inesperada. Es el voto de la compasión, el impulso de «darle una oportunidad». ¿Está el PSOE de Extremadura en esta tesitura? Existe una lectura de esta regla opuesta a la anterior: la que se refiere al abandono que sufren aquellos que son vistos como perdedores por parte de la mayoría. Ambas lecturas son pertinentes dependiendo de los otros factores.

Segundo: Bandwagon o efecto 'carro ganador'. Es la otra cara de la moneda. Muchos votantes prefieren subirse al vagón que va en cabeza. La percepción de victoria genera más victoria, nadie quiere quedarse atrás. Es el voto contagio del entusiasmo colectivo. Tiene sus riesgos ya puede desincentivar a un electorado que lo da todo por ganado de ante mano. ¿Es la situación del PP en esta contienda electoral?

Tercero: el efecto Mateo. El Evangelio de S. Mateo 13:12 dice «al que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado». En política, los partidos con más recursos, visibilidad y poder institucional tienden a acumular aún más apoyos. Los pequeños, en cambio, luchan contra la invisibilidad y la falta de medios. ¿Están Juntos por Extremadura y Unidas-Podemos en esta encrucijada?

Cuarto: los factores higiénicos. Mantener carreteras, sostener la educación, tener montes limpios y hospitales en funcionamiento… no generan entusiasmo, pero su ausencia es letal. Además, la credibilidad y evitar escándalos son condiciones higiénicas mínimas que el electorado exige. Si un partido falla en esto, pierde apoyos, aunque su programa sea brillante.

Las reglas contextuales:

Quinto: el calendario navideño. La cita electoral en pleno diciembre se ve atravesada por el espíritu de la Navidad. Una campaña teñida de luces, mensajes de unidad y apelaciones a la familia. El clima festivo puede suavizar la confrontación y favorecer discursos positivos, lo que beneficia a los partidos que tienen la capacidad de canalizar su mensaje de forma más trasversal e integradora.

Sexto: la felicidad. En tiempos de incertidumbre, los partidos que logran transmitir optimismo conectan mejor con la ciudadanía. Vender esperanza, bienestar y alegría resulta más eficaz que insistir en el miedo o la bronca. Para ello una condición esencial es estar internamente en equilibrio, y no proyectar hacia a fuera contradicciones y disensiones. La felicidad, la amabilidad y la empatía, en campaña electoral, es un activo político.

Séptimo: la infocracia digital. Las redes sociales son hoy el verdadero campo de batalla. La reputación digital, la capacidad de viralizar mensajes y el control de narrativas pesan tanto como los mítines tradicionales. La política se juega en el timeline. Quien controla el espectro virtual controla la campaña.

Por último, reglas específicas de la coyuntura extremeña:

Octavo: cuestión de estilo. La irrupción de Vox introduce un estilo populista y confrontativo, con resonancias del trumpismo adaptadas a la realidad extremeña. Su discurso polariza y obliga a los demás partidos a definirse frente a él. No está claro que este discurso, en Extremadura, desborde los límites de la caverna trumpista. Estoy convencido de ello.

Noveno: el regionalismo en su laberinto. El regionalismo extremeño sigue apareciendo fragmentado. Territorialmente muy delimitado. La falta de cohesión dificulta que sea visto como alternativa sólida. Atrapado en reivindicaciones localistas, en un entorno tan globalizado, dudo mucho que soluciones oportunistas de última hora, remedien lo que parece irremediable.

Décimo: liderazgos transversales. En un escenario con tantas opciones, la capacidad de atraer apoyos más allá de la propia base es decisiva. María Guardiola ya proyecta una imagen de transversalidad que con tiempo puede cuajar. En tanto que Miguel Ángel Gallardo enfrenta dudas incluso dentro de su espacio. En otros partidos, los liderazgos amplios, más allá de los muy convencidos, en mi opinión, brillan por su ausencia.

Este decálogo no pretende ser una bola de cristal, pero sí una guía para leer entre líneas. Las elecciones extremeñas se jugarán tanto en los números como en las emociones, en los discursos como en los silencios, en los pabellones como en las redes. Repasar este decálogo ayuda a entender por qué los resultados electorales nunca son tan previsibles como parecen.