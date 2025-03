Cambios y acuerdos de región

Lo que diferencia la sociedad tradicional, reducida y poco diversificada (si quieren ustedes «atrasada»); de la sociedad tecnológica, cosmopolita e internamente diferenciada en clases sociales, ... grupos étnicos, orientaciones vitales e ideologías diversas; es la valoración del cambio y de la innovación como una oportunidad, no como amenaza.

La aceptación, casi exigencia, del cambio, de la transformación, el emprendimiento y asunción del riesgo es propio de las sociedades más avanzadas. Esto va parejo a una reflexiva capacidad de adaptación. Son los valores sociales lo que determina la diferencia entre un tipo de sociedad y otro, y Talcott Parsons (1966) lo explica en su teoría sobre de la sociedad Norteamericana: una sociedad es «avanzada», justamente por su diversidad interna y la contrastada capacidad de adaptación de las diferentes partes del sistema social a semejante mosaico sociológico.

Siguiendo con el paradigma parsoniano, diríamos que España es una sociedad muy avanzada porque la capacidad de adaptación a los radicales cambios sociales experimentados en los últimos decenios es inconmensurable. Sin embargo, cabe preguntarse si los extremeños y las extremeñas somos igualmente «avanzados». Si aceptamos los cambios sociales con esa capacidad de adaptación exigible a la «sociedad moderna».

Para responder a estas cuestiones lo primero que hay que preguntarse es qué es lo que está cambiando y después preguntarse cómo se está gestionando.

Si nos fijamos a nuestro alrededor vemos que, como dice la gente, está cambiando todo. Pero a mi juicio, cuatro son los cambios que más nos afectan. En Extremadura el cambio demográfico es crucial, y, nada nuevo, por cierto. Comenzó en los sesenta y ahora padecemos las consecuencias de la sangría migratoria y de las bajísimas tasas de natalidad. Pero la cuestión no es esa. La esencia del problema y de la solución es si nuestra gente será capaz de aceptar y adaptarse al cambio radical que va a suponer en el futuro los flujos de población inmigrante que inevitablemente van a ir recalando en nuestros pueblos y ciudades. Hoy asistimos desconcertados a determinadas realidades de la inmigración, que ya se preveían hace tiempo, sin un acuerdo de región que canalice los miedos, las esperanzas y las oportunidades que hay que depositar en ella.

El segundo gran cambio que nos afecta es el tecnológico. Ya está impactando de forma positiva en Extremadura; por ejemplo, en la disolución de las diferencias rural-urbana y en el empoderamiento que permite a determinados grupos sociales superar algunas brechas económicas y de clase social. Pero hay efectos perversos que afectan a la educación, al mundo del trabajo y de los servicios, que no se están primero reconociendo como hándicap y luego afrontando. Pareciera que con incluir en la «agenda política» la digitalización a toda costa, la explotación de «la minería de datos» y la preocupación por la inteligencia artificial (IA), está todo hecho. ¿Seguro? Si algo sabemos es que los cambios tecnológicos por sí mismos no modifican la estructura productiva de una comunidad a menos que exista una población con capacidad para absorber de forma creativa y crematística esas tecnologías, y Extremadura, hasta ahora, no lo ha hecho.

El tercer gran cambio que nos afecta es el climático y medioambiental. Una región que tiene como principal componente del PIB el sector primario, y con enormes cantidades de recursos naturales, se debate todavía entre el negacionismo y la incredulidad. Asistimos perplejos a los efectos del cambio climático sin una estrategia regional clara; dando «palos de ciego»; pendientes de lo que dicte «Bruselas» y el Gobierno central. ¿No es posible alcanzar consensos básicos de región en relación con las medidas de protección y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales?

El cuarto gran cambio, muy condicionado por los tres anteriores, es el cambio económico, de modelo de producción y de consumo. No hay una estrategia clara, definida y sostenida en el tiempo, que cuente con la complicidad social; por ello corremos el riesgo entretenernos en lo superficial obviando lo esencial. Los esfuerzos en cuanto a la economía verde y circular deben ser ampliamente compartido por todas y todos y un pacto político, institucional que cuente con los stakeholders, es hoy urgente.

En síntesis, transformaciones radicales están afectando hoy a los factores demográfico, climático, tecnológico y económico; confluyendo sus efectos también en Extremadura para, realmente, originar un cambio social transcendental. La pregunta es si estamos preparados para gestionar estos procesos y si, como en otras ocasiones de nuestra historia, vamos a depender de lo que nos digan de fuera, sin capacidad real de decisión. Parte de la solución pasa porque internamente logremos una serie de acuerdos básicos en estos cuatro ámbitos: pactos de región transversales, que desborden el marco político e impliquen a las fuerzas sociales, económicas, académicas e institucionales de la región. ¿Hay alguien ahí que lidere una estrategia pactista regional?