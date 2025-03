Cáceres y el proyecto de ciudad

La rotunda expresión de rechazo al proyecto minero en Cáceres, expresado en una inédita manifestación de casi 7.000 personas el pasado 9 de noviembre, ... es un hito que tiene pocos precedentes en la ciudad. Y, una vez más, nos lleva a preguntarnos qué es lo que pasa con Cáceres. ¿Por qué no existen proyectos de ciudad capaz de aunar a la ciudadanía y responsables políticos en una estrategia de medio y largo plazo, que comporte beneficios para todos?

A mi juicio hay una serie de hechos, en la dimensión sociopolítica, que distinguen a Cáceres de otras ciudades extremeñas. El más destacado (no es el único, en próximos artículos me gustaría desgranar alguno más) hace referencia a los liderazgos políticos. Es indicativo que haya tenido la ciudad más del doble de alcaldes, ocho, que las otras ciudades de la región desde la implantación de la democracia. Además, ninguno de estos alcaldes o alcaldesas ha llegado a ejercer un liderazgo carismático. Han sido líderes que no han logrado superar el marco partidista y acceder al nivel de reconocimiento social amplio, como si ha ocurrido con varios alcaldes de Plasencia, Mérida y Badajoz.

Además, el papel que está jugando en todo esto la llamada sociedad civil y la élite intelectual yo lo calificaría, permítanme que sea duro con ello, de rol secundario, de oposición sistemática y, además, carente de imaginación y creatividad.

Hay otros actores que pueden tener relevancia en la estructura social con consecuencia para los proyectos de futuros, como son las clases medias, en Cáceres con una peculiar composición y características. De carácter funcionarial, vinculada a la Administración y los servicios públicos, en muchos casos de niveles profesionales elevados; algunos atribuyen a este componente las reacciones divisivas que originan las propuestas de desarrollo industrial, turístico, medioambiental que tiene sobre la mesa la ciudad. Junto a ello, otros movimientos sociales parecen no tener la relevancia que tienen en otras ciudades, y que tradicionalmente tuvieron: nos referimos a las organizaciones obreras y sindicales, en franco retroceso. A su vez, los nuevos movimientos sociales (feministas y ecologistas) muestran evidentes limitaciones al no lograr articular propuestas y liderazgos reconocibles, que rebasen determinados círculos limitados, cerrados y elitistas. Respecto al movimiento articulado en torno al 'No a la Mina', a pesar del evidente éxito logrado el pasado día 9 de noviembre, detecto en el conjunto social suspicacias respecto de este, al no lograr trasladar a la ciudadanía una imagen limpia de sospechas sobre intereses particulares, lo que podría despejar ciertos recelos hacia sus reivindicaciones.

El contexto que condiciona el proyecto de ciudad, a diferencia de lo que se observa en las otras ciudades de la región, tiene que ver con el peso de la identidad como capital provincial, que ha perdido relevancia, empuje. Ha dejado de ser un referente para la provincia. Ha perdido capacidad de atracción, de modo que se vuelve a mirar, como hace unas décadas, a Salamanca, Madrid, incluso Sevilla y Talavera. En Cáceres existe una sensación de declive social, político, económico… que no se corresponde exactamente con la realidad. Lo cual ya en sí mismo es un síntoma de decadencia y un lastre para la resiliencia. Da la sensación de que, en algunos aspectos, la ciudad no es capaz de adaptarse a las exigencias externas: demanda turística, demanda de recurso extractivos, cambios en los hábitos de consumo local frente a los modos tradicionales, adaptación y aprovechamiento de los cambios tecnológicos (digitalización, IA). Las propuestas de futuro que hay planteadas no sirven para articular voluntades, sino para generar polarización y controversias.

En estas circunstancias, se hace difícil articular un proyecto de futuro. Hay tres opciones en juego, y yo creo que los dilemas están aún lejos de despejarse. De un lado, la de los potenciales de desarrollo que generan división: desde luego la industria extractiva (litio); y el desarrollo del turismo puede ser un nuevo campo de batalla (¿de masas vs. lujo?). Tal vez también la explotación energética vinculadas a la industria termosolar, eólica… De otro lado está la opción centrada en el potencial cultural y patrimonial, que puede ser un elemento de cohesión, si se gestionan de forma adecuada las expectativas (gobernanza). Al respecto, la ciudad ha transitado de la autoestima que supuso el reconocimiento de Cáceres como Patrimonio Universal Unesco (1986) al desencanto por el fracaso de la candidatura a Capital Cultural Europea 2016, y ahora al reto de gestionar las expectativas creadas con la candidatura a la de 2031. En todo caso la idea clave sería: agarrados al reconocimiento externo y a candidaturas diversas; pero sin fe en nuestras propias fuerzas y energías.

La tercera opción: obligar a la ciudad a elegir entre una u otra vía, descartando oportunidades. Es una disyuntiva que otras ciudades han sorteado de forma adecuada y cohesiva, para impedir perder oportunidades y sinergias. Por desgracia Cáceres aún no está en esa clave.