Un barómetro mide la presión atmosférica. En sociología, la presión social; conformada por sensaciones y percepciones sobre algún asunto importante, y la sanidad lo es. ... El Barómetro Sanitario es una encuesta anual a cerca de la opinión de los ciudadanos sobre el sistema de salud. Lo elabora el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A principios de año las autoridades se mostraron muy ufanas, ya que Extremadura destacó en ese barómetro por su alta satisfacción con el Servicio Extremeño de Salud (SES), con una puntuación de 6,36 sobre 10, siendo la media nacional de 6,28. La información que ofrecía El Diario HOY se hacía eco de ese optimismo el 4 de marzo; si bien, el periodista Álvaro Rubio explicaba que «la nota que los extremeños otorgan al sistema sanitario público mejora, pero no lo suficiente como para alcanzar los niveles registrados antes de que estallara la pandemia». Por tanto, no es oro todo lo que reluce.

Lo primero que hay que decir es que la representatividad de la muestra para Extremadura es escasa o nula. Si a nivel nacional se hicieron 7.623 encuestas, en Extremadura tan solo se preguntó a 189 personas. En todo caso, esas escasas entrevistas evidencian un malestar por el funcionamiento del sistema en nuestra región, que vemos a diario en manifestaciones y expresiones de descontento.

Conviene señalar que lo que está en juego es el modelo de sociedad que entre todos hemos construido en los últimos decenios. No está de más recordar que una sociedad es más igualitaria en la medida en la que su sistema de salud alcanza, con garantías, al conjunto social. De todas las políticas públicas, aquella que hace más justa una sociedad, es la sanidad. Lo recuerdan los profesores de la UEx Pérez Pintor y Jaraíz Cabanillas (2020): un servicio sanitario es equitativo si ofrece a individuos, con un mismo nivel de necesidad, igualdad de oportunidades de acceso a los recursos. La posibilidad de atención dependerá solo de la necesidad de tratamiento, y no de otros factores como la edad, el género, el nivel de renta, etc. Por su parte G. Gisbert (2016) vincula directamente la cohesión social con el sistema sanitario: el gasto sanitario tiene un notable impacto redistributivo y muestra una progresividad importante debido a sus efectos sobre las rentas más bajas. Este efecto del gasto sanitario es superior a los efectos del gasto educativo en el campo de la equidad social, y está asociado directamente a la inversión en Atención Primaria.

Para el caso concreto de Extremadura, a diferencia de lo que ha sucedió en otras comunidades, la inversión en el sistema sanitario se mantuvo e incrementó, a pesar del impacto sobre el gasto público de la crisis financiera de 2008. Los datos del Ministerio de Sanidad y el ISCIII muestran que Extremadura ha sido la región que más ha gastado en este ámbito después del País Vasco, Asturias y Navarra. Además, ha sido la primera región de España en dedicar la parte más importante del gasto en salud a la Atención Primaria, en torno al 16%.

El Barómetro Sanitario permite apreciar que, en los indicadores de satisfacción, la posición de los extremeños es muy elevada, y similar a la media nacional. Por ejemplo, en Atención Primaria, el 85% de los extremeños encuestados la valora como «buena» o «muy buena». En su artículo, Álvaro Rubio, añadía que Extremadura se posiciona como una de las comunidades en las que menos se ha de esperar para ser atendido por el médico de familia, con una media de 6 días frente a los 8 días de la media nacional.

Otra variable para considerar es el 'Grado de satisfacción con la consulta telefónica': quienes se muestran muy satisfechos o bastante satisfechos, en Extremadura, son el 69.2%, y en España el 68,5%. En cuanto a la valoración de la atención recibida en urgencias, muy buena o buena, es el 78,6% en Extremadura, y en España el 76%. Tanto en Extremadura como en España, la valoración de la atención recibida en las consultas de especialistas es de 81,7%; y la valoración de la atención recibida en el hospital es el 87,5%.

Pero la 'Valoración del funcionamiento del sistema sanitario' no es lo mismo que satisfacción con la atención recibida. Si tomamos como referencia el Barómetro del año anterior, 2023, vemos que se está produciendo un cambio de opinión a peor. En pocos meses la 'Valoración del funcionamiento del sistema sanitario', ha bajado del 60% al 53%, entre los extremeños preguntados, que dicen que «funciona bastante bien; aunque sean necesarios algunos cambios». Frente a esta posición, están los que muestran su disgusto, en un año han subido del 40%, al 46% quienes desaprueban el funcionamiento del sistema. En pocas palabras: hemos pasado de un 60:40; a un 53:46 en apenas un año.

Datos para la reflexión, y para hacérselo mirar.