Hay quienes no se presentan a las elecciones del 28-M pero tratarán de determinar las decisiones que nos afectan a todos, tanto o más ... que los partidos que concurren a los comicios. En estos días sus exigencias se hacen, si cabe, más explícitas, en algunos casos. Los 'lobbies' se articulan en torno a intereses concretos y de parte. Enarbolan banderas a las que todos nos sumaríamos sin más. 'No a la mina', 'La cruz no se toca', 'Fuera Hilton de Cáceres', 'Salvemos la Montaña', '¡Cuidado con los vencejos!', etc. Los grupos de presión no solo actúan desde fuera del ayuntamiento, también lo hacen desde dentro, y su influencia es tan determinante como desapercibida, cuando se trata de aplicar (retardar o frustrar) medidas para el común, que puedan afectar a sus privilegios e intereses.

¿Qué tipo de democracia es esta, en la que quienes son elegidos en elecciones libres y democráticas, con un programa político conocido y con medidas, que se esperan traten de implementar en 4 años, son presionados y condicionados por grupúsculos con opacos intereses, que desconocemos a quien representan y sus pretensiones ultimas, a veces liderados por personas que tienen extraordinaria influencia?

