Generación Salaya

Renunciar y marcharse es algo que no comparto, pero que debo respetar. Es una forma de estar en el mundo. Sin embargo, en política, el ... contexto social y orgánico debe considerarse. Guillermo Fernández Vara lo hizo cuando en 2011 perdió ante Monago y se quedó en la oposición. Aguantó. Dos maneras diferentes de enfrentarse a la derrota y a las responsabilidades. Ambas legítimas. La derrota electoral, así como el triunfo, nunca es individual. Una organización te presenta y te avala. Quedarte o irte tiene consecuencias para la organización a la que perteneces, en la que te has formado, y has compartido los ideales que la orientan.

Es fácil inferir que más allá de lo personal y lo ideológico hay un trasfondo generacional. Algunos piensan que la generación que vivió el franquismo y la transición, que se ha tenido que «resetear» muchas veces y en muchos frentes, no contempla la renuncia ante el fracaso, sino la resistencia y la resiliencia. Que ambas forman parte del ADN militante de la generación 'baby boomer'. Hay quienes creen que esa ética ya no forma parte de la nueva generación de políticos y políticas. Yo creo que algo de esto hay.

