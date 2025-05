Por favor, no pisen las flores

Todo cambio de ciclo, y Extremadura está en ese proceso, supone una revisión crítica de las bases de la etapa anterior. Es natural, hay que ... reformular las estrategias, adaptar objetivos y recursos a los nuevos tiempos.

Las sociedades «modernas» progresan de este modo. Los cambios se producen por la conjunción de varios factores, no es la irrupción de uno solo lo que da lugar a nuevas formas de comportarse y de estar en el mundo. La tecnología (TIC-IA), la política, la demografía, la economía, desde luego el impacto del cambio climático, pueden converger, y dar lugar a un nuevo tipo de sociedad. Hay personas, muy sesudas ellas, que consideran que vivimos esa convergencia de factores. Desde luego Extremadura no está al margen de estas fuerzas convergentes que lo están cambiando todo con una rapidez nunca conocida. Si bien es cierto que estar en las periferias del sistema hace que los reflujos del tsunami lleguen tarde, y tal vez distorsionados. De lo que no hay duda es de que llegan.

Permítanme una última digresión, académicamente muy asentada, sobre esta cuestión del cambio. La idea es que los cambios sociales, originados por esos factores que hemos señalado, tienen un impacto mayor o menor, según el rol que desempeñen los diferentes «agentes del cambio». Aquí es donde tendremos que estar atentos a los agentes políticos de nuestra región, a los actores institucionales, a los movimientos sociales (ecologistas, feministas, el movimiento obrero…). También me parece importante en este «ticket», el papel de ciertas élites económicas, académicas, culturales de nuestra región. Estemos muy atentos a todo esto.

Sin embargo, como han podido suponer por el título de este artículo, hay cosas, flores, en el jardín de nuestra Extremadura querida, que en mi opinión deben preservarse. Habría que explicar por qué, cuáles son las razones para cuidar de estos ramilletes, habrá tiempo de discutir.

La primera flor delicada es la estructura social de la región. Esta tiene como característica esencial que las clases medias ocupan casi el 65% de la estructura, y tal vez sea una de las clases medias más extensas de las comunidades autónomas. Esta estructura ha permitido superar antagonismos cainitas y polarizaciones perversas. La lógica de ricos y pobres, patronos y obreros, ya no se acompasa con la realidad de Extremadura. Atrás quedan las tremendas palabras de Víctor Chamorro sobre la sociedad extremeña en el tardo franquismo: «Ellos detuvieron el tiempo… Programaron una agricultura cuaternaria a punta de arado romano y lo consiguieron. Programaron el analfabetismo –solo un pueblo ignorante puede ser esclavo– y lo consiguieron. Programaron que no hubiera industrias para evitar el nacimiento de un proletariado unido, y lo consiguieron. Programaron que la región se convirtiera en el vertedero de España y consiguieron traer a Extremadura aquellas industrias que otros repudian por peligrosas y nocivas» (Chamorro, 1979:339).

La segunda flor que hay que cuidar es la igualdad social. Se trata de una igualdad construida a partir de rentas medias y bajas. De pensiones por debajo de la media nacional. Es un tipo de igualdad asentado en el limitado poder adquisitivo de los extremeños y de las extremeñas; y por tanto con un amplio margen de mejora. A pesar de ello, si analiza la evolución del Índice de Gini se comprueba que las desigualdades en Extremadura, en los últimos años, han disminuido, incluso más que la media nacional y en etapas extraordinariamente difíciles como ha sido la Gran Recesión Financiera que se inicia en 2008. A pesar de los recortes en servicios públicos, generalizados en el país, Extremadura logró mantener lo esencial de las políticas públicas.

La tercera flor que no hay que pisar, y el orden en este caso no afecta al producto, es el sistema público de salud. Como se ha dicho sufrido recortes, pero menos y ha sorteado con relativa solvencia el envite pandémico del covid-19. Si analizan los datos del Instituto Carlos III, comprobarán que lo que digo es cierto: Extremadura ha mantenido ratios de atención, y de dotaciones superiores a la media, en los peores momentos.

Una cosa más que es necesario preservar: los equilibrios territoriales. En una región tan extensa, diversa y despoblada, el territorio tiene un papel central en la cohesión social y en la estabilidad institucional. Los datos contradicen a los políticos que esgrimen el espantajo del agravio localista. Las políticas de desarrollo, en base a los programas europeos Leader, FSE, Feder, y los nacionales (Proder, FCI), han tenido un fuerte anclaje territorial, generando estructuras centradas en el emprendimiento y el desarrollo (Grupos de Acción Local), articuladas por la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex). Las diferencias interterritoriales son poco significativas en marcadores como renta familiar disponible por habitante (euros/habitante), PIB por habitante (euros/habitante) y nivel educativo.

Hay mucho que hacer aún en estos cuatro jardines, pero por favor, no pisen las flores.