Bajo el título de 'La Vía de la Plata en el contexto del Corredor Atlántico', se presentará el próximo día 25 en Plasencia, el Informe ... elaborado sobre este tema por el CES de Extremadura.

Han transcurrido diez meses desde que, también un día 25 y en Plasencia, tuviera lugar una importante jornada sobre 'La logística del Oeste Ibérico', que organizó con gran éxito la Cámara de Comercio de Cáceres, con la colaboración del colectivo 'Corredor Oeste-Ruta de la Plata'. Las conclusiones que salieron de aquellas jornadas pusieron de manifiesto la importancia vital que tendría para todo el oeste de la península ibérica que se consiguiera, lo antes posible, la comunicación ferroviaria norte-sur que transcurre paralela a la Ruta de la Plata, la cual permanece cerrada desde el año 1985.

Entre las peticiones que se plantearon en las citadas jornadas, estaba la de: «Instar al Gobierno de España, que se inicie, con carácter inmediato, el comprometido estudio de viabilidad del trazado ferroviario de la Ruta de la Plata previsto en el Pitvi (2012- 2024) que está próximo a finalizar». Transcurrido casi un año de aquello, y después de múltiples promesas, y pese a su publicación en la Plataforma de Contratación en el Mitma, al día de hoy sigue sin realizarse la contratación del citado estudio. Hemos perdido ya 11 años desde que quedara comprometido en el Pitvi (Plan de Infraestructuras Transporte y Vivienda) de 2012.

La segunda petición que se planteó fue: «Instar al Gobierno central para que confirme a Europa la no eliminación de la Ruta de la Plata en la Red Global de la RTE-T, y la incorporación del tramo Plasencia-Salamanca en la Red Básica del Corredor Atlántico dentro de la RTE-T».

Se nos dice ahora que no se podría incluir este tramo en la Red Básica Ampliada de la RTE-T, hasta que no esté finalizado el estudio de viabilidad, pero esto no es así, porque ya se han incluido otros tramos sin que existieran esos estudios previos. De la misma forma que el Gobierno central está presionando a la UE para que incluya el tramo Bilbao-Santander, debería pedir formalmente la inclusión de este tramo, para que pudiera comenzarse el estudio informativo del mismo, ya que al tratarse de la recuperación de una comunicación suspendida, entendemos que no necesitaría esperar otros dos o tres años a que esté concluido el estudio del corredor completo.

A mayor abundamiento, pensamos que las conclusiones del estudio realizado por el CES de Extremadura, y que ahora se presenta, aporta ya datos incuestionables sobre la importancia y necesidad de esta ruta de transporte para el conjunto del Corredor Atlántico. Esperamos que el comisionado de España para dicho corredor, que estará en el acto, tomará buena nota para transmitir a Europa la trascendencia económica y social que tiene esta infraestructura.

Dada la importancia estratégica que este eje de comunicaciones tiene para todo el oeste de la península, sería una oportunidad para Extremadura que su presidenta liderara la reivindicación de todo el oeste, convocando a todas las comunidades implicadas y a Portugal para analizar una estrategia coordinada de reivindicación del Corredor Atlántico Peninsular como factor fundamental de dinamización, que ayudaría a hacer frente a los graves problemas de retraso económico y despoblación que esta zona de Europa arrastra de forma secular.