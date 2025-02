La nueva Ruta de la Plata

Hace unos días en León el parlamentario extremeño y portavoz de Transporte por el PSOE en el Congreso, César Ramos, anunció la inminente publicación, en el Diario Oficial de la Unión Europea, la licitación del 'Estudio de una nueva Línea Ferroviaria de Altas Prestaciones que ... unirá Plasencia y León'. Este nuevo trazado vendría a remplazar la llamada Vía de la Plata, que se encuentra interrumpida en varios tramos.

La noticia es muy importante para todo el oeste de la Península Ibérica, porque supone que a este eje de comunicaciones se le reconoce su condición de «columna vertebral del Corredor Atlántico», y seguro que se convertirá en un verdadero motor de desarrollo para estos territorios de España y de Portugal que se han visto relegados en los últimos tiempos al olvido y aislamiento.

Pero esto constituye solo un primer paso que no nos garantiza nada. Acabamos de empezar y ya nos anuncian dos años de plazo para que el estudio se culmine. No podemos estar de brazos cruzados durante este tiempo, para que nos digan dentro de dos años que no se justifica económica o medioambientalmente la inversión, como sucediera con el famoso aeródromo de Cáceres.

Los colectivos empresariales, los Consejos Económicos y Sociales, los municipios de todo el oeste de la península, y todos los colectivos que han venido apoyando esta infraestructura tienen que seguir activados y realizar todo tipo de esfuerzos para llenar de argumentos objetivos las razones por las que deberían acometerse con carácter de urgencia los trabajos del restablecimiento de este importante eje de comunicaciones.

Un primer paso podría ser la petición del inicio, en paralelo con el citado estudio de viabilidad del eje Plasencia-León, del estudio informativo del tramo Plasencia-Salamanca, lo que daría ya operatividad al restablecimiento del tráfico ferroviario norte-sur. Solamente con esta decisión ganaríamos más de dos años a la operatividad de las comunicaciones ferroviarias interrumpidas hace más treinta años.

Al PSOE le ha costado cuatro años de debates internos el cambio de actitud respecto a la importancia y necesidad de esta inversión, esperemos que los nuevos responsables que salgan del inminente periodo electoral, sepan ver la importancia de este tema, y trasladarlo así a la Comunidad Europea, para que en la revisión que se está realizando de la Red de Transporte Europea RTE-T se incluya este eje en la Red Básica Ampliada, de forma que en el nuevo programa operativo cuente con el apoyo financiero de Europa. Para ello resulta primordial que desde Extremadura sepamos reivindicarlo e incluirlo entre nuestras prioridades.