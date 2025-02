Una solución conjunta para los casinos

Comenta Compartir

El día 14, J. López Lago escribía en HOY un amplio reportaje sobre los casinos, círculos o liceos de Extremadura, entidades recreativas y culturales establecidas en gran parte de los pueblos extremeños que fueron fundadas en la segunda mitad del siglo XIX y que tuvieron ... una gran actividad social y cultural a lo largo del siglo XX, siendo un referente importante en las ciudades donde se ubicaron. Hoy varias de ellas han desaparecido y las que quedan se encuentran en una precaria situación económica y social. Este es el caso del El Obrero Extremeño de Almendralejo, no mencionado en dicho artículo y fundado en 1895 como una sociedad de recreo y socorro mutuo que cumplió una importante labor social a lo largo del pasado siglo y que hoy, al igual que las demás, o se reinventa o acabará desapareciendo. Las causas de encontrarse todas ellas en esta situación son múltiples, pero la más importante es no haber sabido evolucionar, adaptándose a los grandes cambios habidos en la sociedad extremeña, no incorporando a su masa social y a los órganos de gobierno a las nuevas generaciones y, por supuesto, a la enorme sangría poblacional que Extremadura sufrió el siglo pasado y que por desgracia sigue sufriendo año tras año.

La desaparición de estas entidades centenarias con edificios emblemáticos, cuyos muros encierran una importante historia social y cultural de los pueblos extremeños, dará lugar a una pérdida más del acerbo de nuestras ciudades y nuestra identidad extremeña que habría que evitar. Teniendo en cuenta que la problemática situación es la misma para todas, la búsqueda de soluciones también debería ser conjunta. Una posible agrupación de estas entidades para buscar soluciones de continuidad se hace necesario. En el mercado debe haber profesionales, sociólogos o entidades expertas en el relanzamiento de estas sociedades, incluso en los organismos oficiales como la Junta de Extremadura, Diputaciones etc. podrá haber departamentos que puedan orientarles antes de que desaparezcan. Una excepción a lo expuesto es el Círculo Mercantil de Almendralejo, que goza de una excelente salud social y que en este año celebra un ambicioso programa de actos conmemorativos de su primer centenario, entre los que figura una mesa redonda con directivos de otras entidades nacionales sobre el presente y futuro de los casinos. Tendrá lugar en sus instalaciones, el 8 de mayo y sería una buena ocasión para que se dieran cita en ella los directivos de círculos y casinos de Extremadura que se encuentran en la situación aquí expresada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora