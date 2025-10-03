HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agitar antes de leer

¡Viva la transcultura! (¿Qué es eso?)

Marce Solís

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La transcultura es un concepto que el alcalde de Cáceres ha inventado para vender la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031. Como ... desconozco el significado de la palabrita busqué y descubrí que la 'transculturación' fue un término con connotaciones coloniales acuñado en 1940 por un cubano y que la RAE define como «la recepción por un pueblo de formas de cultura procedentes de otro que sustituyen a las propias». Como no encontré relación alguna seguí buscando y descubrí que la UNESCO tiene algo que se llama 'Programa Transcultura' destinado a la integración cultural entre el Caribe y Europa. ¿Algo que ver con Cáceres y la cultura? Pues no. Vamos entonces con la definición del alcalde: «la transcultura es la cultura como hilo invisible que nos hace disfrutar.» Y tan pancho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  2. 2 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  3. 3 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  6. 6 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  7. 7 Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  8. 8

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  9. 9 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  10. 10 El Fanter Film proyectará doce películas en su edición más ambiciosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¡Viva la transcultura! (¿Qué es eso?)

¡Viva la transcultura! (¿Qué es eso?)