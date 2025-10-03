¡Viva la transcultura! (¿Qué es eso?)

La transcultura es un concepto que el alcalde de Cáceres ha inventado para vender la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031. Como ... desconozco el significado de la palabrita busqué y descubrí que la 'transculturación' fue un término con connotaciones coloniales acuñado en 1940 por un cubano y que la RAE define como «la recepción por un pueblo de formas de cultura procedentes de otro que sustituyen a las propias». Como no encontré relación alguna seguí buscando y descubrí que la UNESCO tiene algo que se llama 'Programa Transcultura' destinado a la integración cultural entre el Caribe y Europa. ¿Algo que ver con Cáceres y la cultura? Pues no. Vamos entonces con la definición del alcalde: «la transcultura es la cultura como hilo invisible que nos hace disfrutar.» Y tan pancho.

Lo que se presenta como 'transcultura' es en realidad, una agenda de ocio empaquetada para cumplir los requisitos europeos, sin cuestionar ni transformar nada. Es más fácil patrocinar música irlandesa que montar un programa de vanguardia original. No propone una transformación cultural, sino una repetición de lo ya consolidado. En lugar de arriesgar en la creación, se refugia en lo seguro; en vez de hacernos pensar, nos entretiene.

Esta 'transcultura catovi' se reduce a un folleto de festivales y actos culturales ya en marcha. Un 'transculturalismo' de postal turística, donde 'Juego de Tronos' se presenta como prueba de la 'esencia' cultural de la ciudad y solo es turismo cultural.

El alcalde como buen conservador huye del conflicto en la creación, del riesgo en el arte. Su promesa de una «cultura tejida entre todos y para todos» es una declaración de intenciones inocuas para evitar cualquier woke cultural, quedándose en la superficie y el adorno inofensivo. Cuando el edil asegura que «tenemos muchos y muy buenos mimbres (sinónimo de inmovilismo) para ser Capital Europea de la Cultura», en realidad está pensando que la base para ganar es lo que ya está hecho. Cuando destaca la «respuesta masiva del público» a los actos, está diciendo que el único criterio de calidad es el aforo y que el arte minoritario queda fuera. No interesa la trascendencia artística, sino lo concurrido. No habla de innovación sino de un inventario de éxitos pasados, invirtiendo más en explicar lo que ya existe que en crear nuevas acciones.

Lo demás es un puro copia y pega para cumplir las exigencias de Europa. La 'unión de los pueblos' será en un mero encuentro de folklore para el 'diálogo intercultural'. La 'apuesta por la sostenibilidad' será instalar luces LED y exposiciones sobre reciclaje. Y el 'diálogo de tú a tú con el mundo rural' se cumple llevando el Redoble a los pueblos y apoyando el Jato de la Diputación.

Al final, la transcultura Cáceres 2031 se reduce a un dossier bien encuadernado donde la cultura con mayúsculas es solo una agenda de ocio y tiempo libre. Pero la cultura no es una actividad del tiempo libre, es lo que nos hace libres todo el tiempo.