Las tradiciones las carga el diablo

Que la tradición está de moda, nadie lo duda. Y no me refiero solo a la Navidad, sino a todo el año y a todas ... las tradiciones; las buenas y las menos buenas, las necesarias y las anacrónicas.

Parece que con la crisis climática en vez de aumentar las medidas ecológicas sube el apoyo a las tradiciones. (¿Habrá alguna relación?). En nuestras ciudades están gozando de una salud de hierro y un apoyo de acero por parte de las instituciones. En los pueblos lo llevan de manera más natural, sin tanto aspaviento y con más autenticidad. Es lo normal.

Políticos y responsables públicos de todos los signos dedican energías para que la tradición siga viva. Es un no parar constante de hashtags: #costumbres, #leyendas, #pasado, #acervo, #ritos, #identidad, #mitos. Tiene tantos estímulos y tantas oportunidades que hay ocasiones en las que los que se dedican a esto no dan abasto. No hay crisis en el sector. El esfuerzo que han hecho las administraciones ha dado sus frutos y el pasado está más presente que nunca. Definitivamente lo tradicional está de moda. Por tanto, tranquilos, no vamos a perder nuestras costumbres ni tradiciones (las buenas y desgraciadamente tampoco las malas por lo que se ve).

Es necesario conservar nuestro pasado cultural-tradicional y aquí hay que reconocer el inmenso trabajo que han hecho todas esas personas y colectivos por su búsqueda, mantenimiento y recuperación. Pero este exceso está teniendo consecuencias preocupantes con dos problemas colaterales. Por una parte, la utilización casposa por parte de peligrosos y nostálgicos ultraconservadores que utilizan esta fiebre de las tradiciones como gasolina para localismos y patriotismos excluyentes, instrumentalizando la cultura tradicional para sus espurios fines políticos. Y por otra, el abandono y la dejadez de algo tan o casi más necesario que las tradiciones: la innovación, la vanguardia y lo contemporáneo. Sin la evolución cultural estaríamos aún las cavernas. El historiador y profesor de la universidad de Extremadura César Rina destacaba recientemente en una entrevista que estamos en un periodo peligroso de revisionismo desde posiciones reaccionarias que pretenden volver a postulados culturales franquistas, y señalaba que «es curioso que aquellos que están en contra de las acciones sobre la memoria histórica no hacen más que reivindicar la memoria tal y como la construyó Franco». Lo mismo con las tradiciones. Cuando se apoya mucho la tradición y poco la innovación, corremos el peligro de estancarnos y cerrarnos a nuevas ideas, alejándonos del necesario pensamiento crítico y creativo.

Es importante entender que ambos conceptos, tradición y vanguardia, son igual de importantes para nuestro desarrollo. Las tradiciones proporcionan sentido de identidad y continuidad, y las vanguardias representan la innovación y el avance. Lo popular bien utilizado puede ser semillero de vanguardia como expresión de nuevas ideas y tendencias, que a menudo surgen del pueblo.

En Huesca hace unos días han acabado después de 20 años con el festival 'Periferias' dedicado de vanguardias artísticas. Ahora quieren instaurar aquellos «festivales de coros y danzas de los pueblos de España».

Ojo con la línea que separa la tradición de la involución.