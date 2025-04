Salaya se va por amor

Comenta Compartir

Dos cartas de amor he escrito al flamante exalcalde de Cáceres desde aquí. En 2014 cuando ganó las primarias y en 2019 cuando logró ser ... alcalde. Pero con la tercera ha llegado el desamor ¿O son celos por mimar más a los conservadores? Pruebas: Cruz de los Caídos (memoria histórica), Virgen, Semana Santa (estado laico), Redoble (tradición versus innovación), mina (ecologismo), cultura de cantidad frente a calidad (Womad y otros), exiguo apoyo económico a la creación (singularidad y progreso) y encima censura en la vanguardia (Cáceres Abierto). El turismo muy bien gracias: la hostelería contenta, las empresas culturales y los vecinos del centro no tanto. Siendo sinceros hay que reconocer que lo que han hecho ha gustado a la mayoría de los ciudadanos de esta ciudad (muy) conservadora (luego en las urnas se han olvidado). No hay cultura de izquierdas, pero si política cultural de izquierdas (cultura crítica) que ha brillado por su ausencia. ¿Son razones suficientes para para dejar de querer? Sí, pero el amor le ha redimido. El exalcalde ha dicho que abandona el poder (la oposición) por amor y me ha vuelto a conquistar (soy débil).

Olvido desaires y decepciones porque solo un valiente renuncia al poder por amor.

