Sala Trajano para milenials y boomers

Mérida es la ciudad de las mil y una salas de teatro: tiene los auditorios de La Antigua y Nueva Ciudad, el Centro Cultural Alcazaba, ... el reciente y flamante Teatro María Luisa, el Teatro Romano (la madre de los todos los teatros) y la mítica Sala Trajano. Seis espacios escénicos más el Palacio de Congresos que, aunque no dispone de tramoya también puede servir de escenario. No está mal. Si como dijo Lorca, «un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo», Mérida está muy viva. De todos estos recintos escénicos, la Sala Trajano ha sido durante décadas el corazón del teatro emeritense, y ahora se encuentra en el punto de mira de una decisión que podría cambiar el panorama cultural de la ciudad.

Gestionada desde 1996 por la Junta de Extremadura, es un referente de la programación de la región. Desde grandes producciones hasta pequeñas obras de teatro independiente, con autores prestigiosos, directores consagrados y actores y actrices muy notables. Respondiendo a las demandas de un público exigente y diverso ha desempeñado, además, un papel fundamental en la formación de nuevos públicos, acercando el teatro a niños y jóvenes. Logrando un público fiel gracias a su apuesta constante por la diversidad y la calidad. Sin embargo, la Junta ha anunciado su intención de cerrar la sala para destinarla a los jóvenes (¿edadismo cultural?), como si hasta ahora hubiese estado vetada a ellos. Cerrar un teatro es mucho más que bajar la persiana y dejar en la calle a autores, actores, directores y técnicos. Cerrar un teatro es dejar fuera también a los espectadores y acabar con una de las más sanas e inteligentes costumbres. La justificación oficial para el cierre es la necesidad de fomentar el talento joven, como si no hubieran pasado por allí propuestas de la generación X, Y o Z, milllenial o posmilenial, que han dado sus primeros pasos en este escenario. Cerrar la sala no es la solución para apoyar a los jóvenes creadores, sino todo lo contrario. Al ser un espacio cultural respaldado por la Junta de Extremadura, la Sala Trajano tiene la libertad de explorar nuevos lenguajes escénicos y propuestas artísticas arriesgadas, sin la presión de tener que llenar ni obtener beneficios económicos. Puede convertirse en un laboratorio de experimentación para desarrollar proyectos vanguardistas, sin por ello tener que abandonar la programación más «clásica» que hasta ahora está funcionando muy bien. Gracias sobre todo a los que más asisten al teatro, la generación boomer y la maturescencia (la cuarta edad). Hay que crear sinergias entre generaciones que enriquecen la oferta cultural. La clave está en encontrar fórmulas que permitan conciliar todo lo que teatro y la cultura ofrece, que es mucho y variado. Shakespeare y 'Juego de tronos' a pesar de estar separados por siglos comparten el mismo ADN: la capacidad de contar historias que nos conmueven, nos entretienen y nos hacen reflexionar. No hay que cerrar hay que reinventar. Dedicado a Lali Martínez, una de las almas de la Sala Trajano.

