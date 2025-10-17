Lo rural vende, el sanguijuelismo arrasa

Después de asistir a su concierto dan ganas de tatuarte la bandera de Extremadura en la frente». Así describía una publicación musical el paso de ... Sanguijuelas del Guadiana por el Festival Contempopránea de Don Benito el pasado 4 de octubre. Y, efectivamente, ese es uno de los logros de este grupo de extremeño que está arrasando: lograr despertar un nacionalismo extremeño por donde quiera que pasan. Son como un catalizador del orgullo pueblerino sin complejos, convirtiendo el pueblo en bandera y situando a la Siberia en el top.

Con un solo disco han desterrado los complejos de pueblo, creando una nueva banda sonora para la España vaciada. No son críticos con el sistema ni especialmente reivindicativos en lo político o social y su protesta es sutil, amable y fiestera. Proponen como valor y no como déficit lo que el urbanita supone que es el imaginario de lo rural extremeño. Revolá.

Su mirada sobre la tierra es dulce y benévola entre la queja, el conformismo y la celebración folclórica. Critican lo justo para no ofender con resortes que no molestan: verbena, romería, buen rollito de pueblo y hasta el nombre de su gira: 'Verbena en vena'. Logran gustar a todo el mundo sin insultar a nadie ('de pijos a hippies y de punkis y cayetanos') hablando del éxodo rural y envolviéndolo en estribillos pegadizos como una perrunilla de pueblo. La gente compra su historia (bonita) más que su música y les funciona. La genialidad de Sanguijuelas no está en un sonido propio y ni falta que les hace. Musicalmente, son un inventario de fórmulas probadas que garantizan el éxito y el aplauso. Beben de tantas fuentes que las etiquetas se diluyen: un poco de mala leche poética de Extremoduro; una capa de autenticidad popular flamenca y rumbera de Chunguitos, Chichos o Estopa y, por edad, una pizca de electrónica acelerada al estilo Daft Punk o sucedáneos locales. El resultado es una 'rumba rave' de fiesta popular y 'autotune del terruño'. Y todo acertadamente aderezado con un productor y promotor importante como Jorge González de Vetusta Morla.

El fenómeno Sanguijuelas del Guadiana es el triunfo de los estereotipos del pueblo después de pasar por Madrid: «Nos fuimos a Madrid para darnos cuenta de que lo que queríamos hacer lo teníamos que hacer aquí, en Extremadura». Algunos opinadores y políticos los ponen como ejemplo de jóvenes que vuelven al pueblo y triunfan. Pero la realidad es mucho más compleja y el 'sanguijuelismo' no es la solución a la despoblación. Son fuegos artificiales de un problema estructural que requiere mucho más que la gracia de tres chavales con ganas de divertirse que están teniendo la suerte de vivir de ello desde el pueblo (sin abandonar definitivamente Madrid). Por eso su historia resuena más como un deseo colectivo que como una fórmula replicable. Es más bien una declaración de amor y pertenencia, reflejada en la versión que han hecho del pasodoble de Los Cabales: «Llevadme, llevadme a mi Extremadura. Y allí dejadme en mi tierra, esparcido por los aires, para abonar la cosecha».