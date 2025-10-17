HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 16 de octubre, en Extremadura?
Lo rural vende, el sanguijuelismo arrasa

Marce Solís

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Después de asistir a su concierto dan ganas de tatuarte la bandera de Extremadura en la frente». Así describía una publicación musical el paso de ... Sanguijuelas del Guadiana por el Festival Contempopránea de Don Benito el pasado 4 de octubre. Y, efectivamente, ese es uno de los logros de este grupo de extremeño que está arrasando: lograr despertar un nacionalismo extremeño por donde quiera que pasan. Son como un catalizador del orgullo pueblerino sin complejos, convirtiendo el pueblo en bandera y situando a la Siberia en el top.

